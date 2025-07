Sondaggi politici, in crescita M5s e Avs: raggiungano il dato più alto dalle europee di un anno fa

Pochi movimenti in testa, ma gli ultimi sondaggi confermano il buon momento di alcune delle opposizioni. Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, infatti, fanno registrare il miglior risultato dalle europee di ormai più di un anno fa. In crescita troviamo anche Azione.

Fratelli d’Italia è più o meno stabile, al di sotto del 30% dei consensi e saldamente in testa. Registra una lieve flessione il Pd, poco sopra al 22%. Nel centrodestra Forza Italia guadagna qualche consenso, stando alla Supermedia YouTrend per Agi, mentre è in lieve calo la Lega.

Sondaggi elettorali, bene M5s e Avs

Rispetto a due settimane fa, Fratelli d’Italia guadagna lo 0,3% e si attesta al 29,4%, comunque ben al di sotto del 30%. Lieve flessione (-0,1%) per il Pd, ora al 22,2% e su valori lontani da quelli raggiunti subito dopo i referendum su lavoro e cittadinanza (quando era intorno al 23%). Stabile, invece, il Movimento 5 Stelle che si conferma al 12,7% e conferma anche il suo periodo positivo, sui valori più alti da un anno.

Leggera crescita per Forza Italia al 9% (+0,1%), mentre la Lega cede lo 0,2% e si ferma all’8,3%. Chi guadagna più consensi nelle ultime due settimane è l’Alleanza Verdi-Sinistra, ora al 6,9% con mezzo punto percentuale di crescita nelle ultime due settimane.

In salita troviamo anche Azione: +0,2% e dato attuale al 3,5%. Stesso aumento che viene registrato anche da Italia Viva, attualmente al 2,2%. Lieve crescita (+0,1%) anche per +Europa all’1,9%, mentre Noi Moderati è in calo allo 0,7%.