Sondaggi politici, la pausa estiva non cambia gli equilibri: campo largo in netto vantaggio sulle destre

La pausa estiva non ha spostato, più di tanto, gli equilibri nei sondaggi. A dimostrarlo è la nuova Supermedia di Youtrend per Agi, la prima dopo l’interruzione dovuta alle vacanze estive. I dati dei primi sondaggi di settembre confermano la crescita di Futuro Nazionale, che aggancia così Forza Italia. Va detto, però, che l’ascesa del movimento guidato da Roberto Vannacci è in frenata rispetto al passato: nonostante il nuovo record, i vannacciani hanno guadagnato solo mezzo punto in un mese e mezzo.

Un dato che dimostrerebbe come, probabilmente, i valori raggiunti da Futuro Nazionale siano vicini al bacino potenziale massimo del partito, considerando il rallentamento rispetto alla crescita delle settimane precedenti. Per il resto il quadro resta sostanzialmente stabile, con una flessione dei 5 Stelle (che perdono un punto) e una crescita di più di mezzo punto per Azione.

Sondaggi elettorali: in calo Pd, M5s, Forza Italia e Lega

In testa c’è sempre Fratelli d’Italia: nell’ultimo mese e mezzo il partito di Giorgia Meloni è riuscito a frenare l’emorragia di consensi delle settimane precedenti, guadagnando lo 0,2% e raggiungendo il 26,9%, comunque sotto la soglia del 27%. Lieve calo, invece, per il Pd che perde due decimi di punto e si ferma al 21%. Il terzo posto resta del Movimento 5 Stelle, nonostante un calo dello 0,9% che porta il partito di Giuseppe Conte al 12,1%.

Continua l’ascesa di Futuro Nazionale: con mezzo punto percentuale in più si attesta al 7,6%, alla pari con Forza Italia che perde invece lo 0,4%. Lieve flessione anche per Verdi e Sinistra (-0,1%) al 6,3%, a dimostrazione del fatto che durante la pausa estiva tutti i principali partiti del campo largo hanno perso consensi. E scende, ancora, pure la Lega: flessione di tre decimi di punto e dato al 5,6%.

Al contrario, il partito che guadagna più consensi è Azione: sei decimi di punto in più e dato attuale al 3,7%. Lieve aumento anche per Italia Viva al 2,4% mentre è stabile +Europa all’1,4%, così come Noi Moderati all’1%.

Campo largo in affanno, ma resta in netto vantaggio sulle destre

Come detto, il campo largo perde consensi rispetto al periodo precedente alla pausa estiva. Nonostante questo, il margine di vantaggio sul centrodestra è ancora ampio, tanto più che i partiti di governo hanno complessivamente perso consensi. Così il fronte progressista, pur con un calo dell’1,1%, si ferma al 43,2% ma mantiene oltre due punti di vantaggio sul centrodestra. La coalizione oggi al governo perde mezzo punto percentuale e non va oltre il 41,1%.

A crescere, come detto, è ancora Futuro Nazionale: se andasse da solo alle elezioni politiche, stando ai sondaggi attuali, raggiungerebbe il 7,6%. Infine, un’eventuale coalizione di Centro, guidata da Azione, raccogliere il 4,9% dei consensi, in salita dello 0,6%.