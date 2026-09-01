Il sorpasso c’è, nero su bianco. Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, mette la freccia e scavalca Forza Italia di Antonio Tajani nelle intenzioni di voto. È il dato che balza agli occhi dal sondaggio SWG realizzato per il Tg La7 e riferito alla data del 31 agosto 2026: la formazione dell’ex generale europeo cresce dello 0,3% e si porta al 7,5%, mentre il partito azzurro arretra della stessa quota e scivola al 7,1%. Un incrocio che, fino a pochi mesi fa, sarebbe sembrato difficile da immaginare.

Ma il quadro che emerge dalle rilevazioni SWG non si esaurisce qui. Perché in testa alla classifica dei partiti qualcosa si muove, anche se le gerarchie restano solide.

FdI perde mezzo punto ma il vantaggio resta ampio

Fratelli d’Italia cede lo 0,2% e si attesta al 26,8%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni rimane ampiamente il primo partito del Paese, ma vede assottigliarsi il margine sulla diretta inseguitrice. Il Pd di Elly Schlein, infatti, guadagna un decimale e sale al 20,7%, riducendo – seppur di poco – la distanza. Il gap resta di oltre sei punti, eppure la tendenza settimanale racconta di una forbice che si stringe, non si allarga.

M5S in calo, Verdi-Sinistra e Lega guadagnano terreno

Passo indietro per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che lascia sul campo lo 0,3% e si ferma al 12,7%. Un dato che conferma le difficoltà del partito pentastellato nel consolidare il proprio elettorato.

Sul fronte opposto dello spettro politico, due formazioni registrano una crescita: Verdi e Sinistra salgono dal 6,5% al 6,7%, mentre la Lega passa dal 5,5% al 5,7%. Movimenti contenuti, ma in controtendenza rispetto alla flessione che colpisce altri partiti della coalizione di centrodestra.

I partiti sotto la soglia: da Azione a Ora!

Più staccato il gruppo dei partiti che, ad oggi, si collocherebbero sotto la soglia di sbarramento o comunque in una fascia marginale. Azione di Carlo Calenda si ferma al 3,2%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,4%. Seguono +Europa all’1,3%, Noi Moderati all’1,1% e Ora! all’1%.

Numeri che, al momento, non spostano gli equilibri tra i blocchi ma che, in uno scenario di voto proporzionale, potrebbero pesare nella formazione delle alleanze.