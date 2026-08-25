Mettiamo subito le carte in tavola: mentre la maggior parte degli italiani è ancora alle prese con la coda delle vacanze estive, la politica non va in ferie. Anzi, proprio nel cuore di questa rovente estate del 2026, i partiti continuano a prepararsi per le prossime elezioni politiche dove si preannuncia una battaglia “voto su voto”.

Mentre il Centrodestra di Giorgia Meloni macina chilometri nella sua lunga rincorsa verso le Elezioni del 2027, tra programmi da limare, coalizioni da cucire e il solito, immancabile “nodo Vannacci”, dall’altra parte dell’emiciclo regna la più totale incertezza su chi guiderà la coalizione progressista. E soprattutto su chi, in caso di vittoria, il centrosinistra potrà portare a Palazzo Chigi.

A provare a fare chiarezza ci ha pensato l’Istituto Nicola Piepoli, con una rilevazione demoscopica realizzata per In Onda su La7. Il sondaggio, condotto via smartphone, ha tastato il polso della situazione, portando alla luce risultati a dir poco sorprendenti che sembrano ignorare le gerarchie di partito.

Sondaggio Piepoli leader centrosinistra: i numeri e le sorprese

Prima di addentrarci nei dettagli, è giusto fare una premessa metodologica. Questo non è il classico sondaggio telefonico ai tempi del “buongiorno, le rubo un minuto”, si tratta, invece, di una rilevazione su smartphone che permette di intercettare un elettorato più dinamico e giovane.

In attesa di capire quale sarà il sistema elettorale definitivo e come verrà modificato lo “Stabilicum proporzionale” dopo i prossimi passaggi in Parlamento, l’Istituto Piepoli ha messo in campo ben 7 leader potenziali per le possibili primarie di coalizione, da cui ha ricavato la classifica del gradimento:

Giuseppe Conte (M5S): 36%

(M5S): 36% Silvia Salis (Sindaca di Genova): 30%

(Sindaca di Genova): 30% Elly Schlein (PD): 29%

(PD): 29% Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana / AVS): 23%

(Sinistra Italiana / AVS): 23% Angelo Bonelli (Europa Verde / AVS): 21%

(Europa Verde / AVS): 21% Matteo Renzi : 17%

: 17% Riccardo Magi (PiùEuropa): 14%

Davanti a tali dati, salta subito all’occhio la leadership di Giuseppe Conte che, al momento, appare come il preferito dagli intervistati riuscendo a capitalizzare il 36% della fiducia. Ma la sorpresa è sotto di lui, con Silvia Salis, sindaca centrista di Genova, che ha scavalcato la segretaria del PD, Elly Schlein, nella fiducia espressa dagli intervistati. I numeri sono impietosi: 30% per la Salis contro il 29% di Schlein.

Sul punto il sondaggio suggerisce che l’elettorato, anche quello progressista, sembra essere alla ricerca di qualcosa di nuovo e la prima cittadina di Genova risponde perfettamente a questo identikit, tenendosi ben lontana dalle correnti dei partiti del centrosinistra e venendo percepita come un profilo più gestionale e meno ideologico.

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