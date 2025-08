Sondaggi politici, sorridono i 5 Stelle: tonfo di Schlein e balzo di Conte

L’unico partito a sorridere per gli ultimi sondaggi è il Movimento 5 Stelle. I pentastellati, infatti, guadagnano un punto percentuale nell’ultima Supermedia di YouTrend per Agi e superano nettamente il 13%, raggiungendo il miglior risultato dalle europee dello scorso anno.

All’opposto chi arranca più di ogni altro partito è il Pd, che scende al di sotto del 22%, tornando su un dato che non registrava da tre mesi. Anche tra gli altri partiti, comunque, c’è poco da festeggiare, con un calo diffuso per Fratelli d’Italia, Forza Italia, Avs e Azione. Controcorrente la Lega, che registra comunque una crescita minima.

Quella di questa settimana è l’ultima Supermedia prima della pausa estiva e confronta i sondaggi attuali con quelli di due settimane fa. Nel centrodestra, come visto, cambia poco, mentre tra le opposizioni i rapporti di forza non variano ma tra Pd e 5 Stelle ora si registrano tendenze diverse rispetto alle scorse settimane. Complessivamente, il campo largo rimane comunque vicino al centrodestra.

Sondaggi elettorali, in calo Fdi e Pd: balzo dei 5 Stelle

In testa c’è sempre Fratelli d’Italia, che perde lo 0,2% in due settimane e si attesta ora al 29,2%, ben al di sotto quindi del 30%. Male il Pd, che cede 0,7 punti percentuali e non va oltre il 21,7%. Al contrario, si registra un vero e proprio balzo del Movimento 5 Stelle: con un punto percentuale guadagnato raggiunge il 13,5%.

In calo dello 0,3% troviamo Forza Italia, ora all’8,7%. A seguire c’è la Lega, che guadagna lo 0,1% e si attesta all’8,4%. Verdi/Sinistra perde invece 0,6 punti percentuali e si ferma al 6,3%. In calo di mezzo punto percentuale anche Azione, ora al 3%, mentre Italia Viva e +Europa guadagnano lo 0,2% e si attestano, rispettivamente, al 2,3% e al 2,1%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra raggiunge il 47,3% (+0,3%), mentre il centrosinistra perde l’1,2% e si ferma al 30%. I 5 Stelle sono invece al 13,5% e sommando i voti del campo largo si arriverebbe al 43,5%. Il Terzo Polo, invece, cede lo 0,3% e si ferma al 5,3%.