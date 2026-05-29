Sondaggio amaro per Giorgia Meloni: secondo Termometro Politico Fratelli d’Italia è al 28,1%. Lieve flessione del Pd mentre respira M5S

Dopo le recenti elezioni amministrative, il panorama politico italiano è ancora in fase di assestamento. A certificarlo è l’ultimo sondaggio di Termometro Politico, secondo cui Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si attesta al 28,1%, in calo di quasi un punto e mezzo rispetto alle rilevazioni di febbraio, quando raggiungeva il 29,6%.

In difficoltà anche il Partito Democratico guidato da Elly Schlein che, secondo la stessa rilevazione, perde lo 0,2% e scende al 22%. Boccata d’ossigeno, invece, per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che, dopo mesi complicati, recupera lo 0,2% e si porta al 12,7%.

Cresce dello 0,1% anche Forza Italia di Antonio Tajani, che sale al 7,9%, consolidando il vantaggio sulla Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio, infatti, resta fermo al 6,8%.

In flessione Alleanza Verdi e Sinistra, che scende al 6%, così come Azione, che arretra fino al 2,9%. Perde un decimale anche Futuro Nazionale, che si attesta al 4%. Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,5%, +Europa all’1,8%, mentre Democrazia Popolare si ferma all’1,3%. Fanalino di coda Noi Moderati, all’1,1%.

La rilevazione di Termometro Politico evidenzia anche le difficoltà della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La fiducia degli intervistati, seppur in lieve ripresa, si attesta al 39,2%, dato risultante dalla somma di chi si dichiara “molto soddisfatto” (24,4%) e di chi si dice “abbastanza soddisfatto” (14,8%).

La quota di coloro che affermano di “non avere nessuna fiducia” nel premier resta invece elevata, attestandosi al 50,7%. Un dato comunque in miglioramento rispetto alla settimana precedente, quando gli insoddisfatti rappresentavano il 52,2% del campione.