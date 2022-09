Sophia Loren, chi è l’attrice: vita privata, dove vive, patrimonio, documentario Rai e film di successo

Sophia Loren è una delle attrici italiane più apprezzate nel panorama internazionale. Tanti i suoi film di successo così come le sue collaborazioni importanti con attori e registi. Nel giorno del suo ottantottesimo compleanno, la Rai celebra la sua carriera con un documentario speciale.

Sophia Loren, chi è l’attrice: vita privata e dove vive

Sophia Loren è nata il 20 Settembre 1934 a Roma. Il padre non ha mai voluto sposare la madre e riconoscere la figlia così le due si sono trasferite a Pozzuoli dalla famiglia di origine della madre. A soli 15 anni vinse un concorso di bellezza che ha fatto la differenza in tutti gli anni di carriera nel mondo cinematografico. L’attrice attualmente vive a Ginevra. L’attrice è stata sposata per tanti anni con Carlo Ponti dal quale ha avuto due figli ovvero Carlo Junior ed Edoardo.

Sophia Loren: patrimonio

Nel 1982 Sophia Loren viene condannata per frode fiscale e rimane reclusa 17 giorni nel carcere di Caserta. Più avanti una sentenza del 2013 allontana dall’attrice ogni responsabilità penale. Inoltre, secondo la rivista economica statunitense Forbes, Sophia Loren avrebbe un patrimonio di circa 74 milioni di dollari.

Il documentario Rai e film di successo

Martedì 20 settembre 2022, nel giorno del suo ottantottesimo compleanno la Rai dedica un ritratto inedito dell’attrice romana con un documentario speciale. Il doc è diretto da Marco Spagnoli e con materiale inedito vengono raccontati gli inizi difficili, la gratitudine per la madre Romilda (“Senza di lei non sarei diventata Sophia Loren“), l’amore per il marito produttore Carlo Ponti , il flirt con Cary Grant, la complicità con Marcello Mastroianni . “Un film documentario nato per celebrare la carriera e il mito stesso di questa grande attrice e del suo immenso fascino e talento che si avvale anche della testimonianza di sei attrici che, oltre ad essere cresciute nell’ammirazione della Loren, ne raccontano e analizzano l’eredità artistica e – in un certo senso – spirituale: Claudia Gerini, Matilde Gioli, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Lina Sastri e Valeria Solarino”.

Il primo ruolo importante arriva invece con il film del 1954 Due notti con Cleopatra diretto da Mario Mattoli. Di seguito ecco la lista dei film di successo divisi dall’inizio della sua carriera ad oggi:

1953 – Due notti con Cleopatra (regia di Mario Mattoli)

1954 – L’oro di Napoli (regia di Vittorio de Sica)

1954 – La donna del fiume (regia di Mario Soldati)

1957 – Boy on a dophin (regia di Jean Negulesco)

1958 – Desire under the elms (regia di Delbert Mann)

1958 – The black orchid (regia di Martin Ritt)

1960 – La ciociara (regia di Vittorio de Sica)

1962 – Il coltello nella piaga (regia di Anatole Litvak)

1963 – Ieri, oggi, domani, (regia di Vittorio de Sica)

1970 – I girasoli (regia di Vittorio de Sica)

1977 – Una giornata particolare (regia di Ettore Scola)

1989 – La ciociara (miniserie Tv diretta da Dino Risi)

1995 – That’s amore – Due improbabili seduttori (regia di Howard Deutch)

2002 – Between strangers (regia di Edoardo Ponti)

2010 – La mia casa è piena di specchi (miniserie tv per la regia di Vittorio Sindoni)

2013 – Voce umana (regia di Edoardo Ponti)

2020 – La vita davanti a sé (regia di Edoardo Ponti)

