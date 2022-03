Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la storia del loro rapporto dal primo bacio

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati due dei protagonisti della sesta edizione del GF Vip: la storia del loro rapporto dal primo bacio.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: il primo bacio al GF Vip

La sesta edizione del GF Vip si è conclusa il 14 marzo 2022 con la vittoria della principessa etiope Jessica Selassiè. Nel corso di oltre sei mesi, all’interno del reality show si sono create innumerevoli dinamiche: tra queste, una di quelle che ha maggiormente appassionato i telespettatori è stata la storia d’amore nata tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Dopo un iniziale flirt con l’imprenditore partenopeo Gianmaria Antinolfi, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata conquistata da Basciano, entrato nella Casa più spiata d’Italia in un secondo momento.

In seguito all’ingresso dell’ex tentatore, Sophie Codegoni ha cominciato ad allontanarsi da Antinolfi e ad avvicinarsi a Basciano. Il ragazzo, pochi giorni dopo essere diventato un concorrente del reality, sembrava essere molto attratto sia da Jessica che Sophie e Soleil. Jessica, in particolare, si era subito mostrata interessata all’ex tentatore ma l’attenzione del nuovo concorrente si è presto concentrata verso l’ex tronista in modo estremamente palese. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, infatti, si sono scambiati un primo bacio poco dopo l’arrivo del modello e, dopo alcuni giorni, il ragazzo si è inginocchiato di fronte alla coinquilina, affermando: “Non sono di tante parole: volevo chiederti se vuoi fidanzarti con me”.

La storia del rapporto dei due ex gieffini

Nel corso delle settimane vissute al GF Vip, la coppia ha attirato l’attenzione dei coinquilini e degli spettatori non solo per l’amore che li lega ma anche per i continui litigi. In questo contesto, è apparso evidente il carattere effervescente del modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Nonostante le incomprensioni, tuttavia, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembrano sempre più innamorati e stanno continuando a vivere la loro storia d’amore fuori dalla Casa.

Recentemente, infatti, hanno annunciato di aver deciso di andare a vivere insieme a Milano e hanno deciso di fare il primo tatuaggio di coppia. Secondo alcune indiscrezioni, poi, potrebbero presto tornare in tv con una sitcom interamente dedicata a loro.

A questo proposito, infatti, Amedeo Venza ha scritto sul suo account Instagram: “Belle notizie per i Basciagoni, che presto potrebbero prendere parte a una sitcom sulle reti Mediaset… il progetto dovrebbe partire il prossimo autunno su Italia 1 e i due potrebbero essere tra i protagonisti”.