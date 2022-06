Sorbillo e Briatore in tv: dove e a che ora la contesa sulla pizza napoletana

Sorbillo e Briatore saranno in televisione in seconda serata per continuare direttamente il dibattito sul costo della pizza.

Sorbillo e Briatore saranno in tv giovedì 23 giugno in seconda serata per confrontarsi questa volta direttamente sul costa della pizza. Le polemiche nate nei giorni scorsi si trasferiranno così nel salotto televisivo.

Sorbillo e Briatore in tv arriva la polemica

Flavio Briatore è preso di mira per il caro prezzi nella sua catena di ristoranti Crazy Pizza, presenti a Londra, Monte Carlo, Milano e a Roma in Via Vittorio Veneto. La Repubblica aveva evidenziato, nel Crazy Pizza a Roma, come il cliente dovesse tener presente un listino prezzi molto caro: esempio, 60 euro per una pizza, 35 per un’insalata al granchio.

In seguito, la polemica è scoppiata contro i pizzaioli napoletani, colpevoli , secondo l’imprenditore, di vendere la pizza a soli 4 euro. La risposta dei pizzaioli di Napoli, in particolare di Gino Sorbillo, è stata quella di far mangiare gratis, per un giorno(21 giugno) la pizza napoletana “anti-Briatore”. La risposta di Briatore non si è fatta attendere: “Cerco di trovare una location, appena la trovo aprirò un Crazy Pizza a Napoli, città che amo”, ha confessato l’imprenditore alla trasmissione radiofonica ‘Zanzara‘ di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Poi, ecco altri attacchi di Briatore ai pizzaioli napoletani: “La pizza napoletana non mi piace, ha troppo contorno e lievito, a Salerno la fanno diversa, più sottile. Ormai la pizza è un prodotto mondiale, con Napoli non ha nulla a che fare”.

Dove vedere e a che ora la contesa sulla pizza napoletana

L’annuncio del confronto tv tra Briatore e Sorbillo arriva direttamente dalla Rai: “Scontro sulla pizza dei ricchi e dei poveri. Di questo si parlerà nella puntata di Porta a Porta in onda giovedì 23 giugno, alle ore 23.35 su Rai 1. Nel salotto di Bruno Vespa si confronteranno lo storico pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo, l’imprenditore Flavio Briatore e il vincitore del premio “Pizza dell’anno 2021”, Ivano Veccia”.

Dunque, in seconda serata su Rai 1 sarà possibile seguire il confronto tra l’imprenditore e il famoso pizzaiolo napoletano. Le polemiche, sicuramente, non mancheranno e in molti si sintonizzeranno sul programma di Porta a Porta.

Leggi anche: Briatore, Crazy Pizza: quanto costa? L’imprenditore contro le accuse: “Prenotazioni già per tutto giugno”