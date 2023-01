“Spare” va a ruba. Anche in Italia clamoroso successo per il libro di Harry

Clamoroso successo anche in Italia per "Spare - Il minore". Il libro del principe Harry ha già venduto 250mila copie.

Clamoroso successo, con circa circa 250.000 copie vendute in tre giorni, per Spare – Il minore, il libro di memorie del principe Harry. Alle 150.000 della prima tiratura, distribuite online e nelle librerie, spiegano alla casa editrice Mondadori, si sono aggiunte immediatamente altre 100.000 copie di una prima ristampa.

La richiesta è tale, però, che la Mondadori ha avviato una nuova ristampa di alcune centinaia di migliaia di copie di Spare. Il libro del duca di Sussex, dunque, si appresta a battere tutti i record di vendita in Italia.

Spare. Il minore, è scritto nella sinossi del libro, è “una pubblicazione epocale”. “Le sue pagine, dense di analisi e rivelazioni, sono frutto di un profondo esame di sé e della consapevolezza – conquistata a caro prezzo – che l’amore vince sempre sul lutto”.

La versione in lingua inglese di Spare ha venduto finore più di 1,4 milioni di copie nel primo giorno di pubblicazione. Le vendite record, scrive il sito della Cnn, comprendono tutti i formati del libro – cartaceo, audio ed elettronico – negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.

“Il primo giorno completo di vendite di Spare rappresenta il più grande totale di vendite del primo giorno per qualsiasi libro di saggistica mai pubblicato da Penguin Random House, il più grande editore commerciale del mondo”, ha dichiarato l’editore del libro, Penguin Random House.

Il libro di memorie del principe Harry, 410 pagine, è stato ufficialmente messo in vendita martedì scorso in 16 lingue, con alcuni negozi di Londra che hanno aperto a mezzanotte in previsione della grande richiesta. Random House ha inoltre dichiarato che la prima stampa statunitense del libro di memorie di Harry è stata di 2 milioni di copie e che ora il libro è “tornato in stampa per ottenere ulteriori copie per soddisfare la domanda”.

Il libro di memorie di Barack Obama del 2020, ricorda la Cnn sottolineando il successo Spare, ha venduto 887.000 copie in tutti i formati nel suo primo giorno negli Stati Uniti e in Canada, battendo i record dell’epoca per l’editore del libro, Crown, una casa editrice dello stesso gruppo Penguin Random House.