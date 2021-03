Speranza firma la nuova ordinanza. Da lunedì Friuli Venezia Giulia e Veneto passano in zona arancione e la Campania in quella rossa

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus e delle indicazioni della Cabina di Regia (leggi l’articolo), ha firmato nel pomeriggio le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 marzo. Passano in zona arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In base allo stesso provvedimento, la Campania passerà, invece, in zona rossa, sempre a partire da lunedì.

Per quanto riguarda le altre regioni: Lazio e Liguria restano gialle insieme a Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Le regioni attualmente in zona rossa, oltre alla Campania, sono la Basilicata e il Molise. Quelle in zona arancione: Lombardia (da oggi è arancione rafforzato), Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Umbria, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento. L’unica regione in zona bianca è la Sardegna.