Strage di giornalisti e sanitari all’ospedale di Gaza, la Cnn smonta la versione del tragico errore: tre colpi esplosi e nessuna telecamera di Hamas sul balcone

Il filmato diffuso dalla Cnn mostra come i colpi furono tre, il secondo e il terzo sparati a 9 minuti di distanza dal primo. Per Netanyahu è stato un "tragico errore"

“Un tragico errore” l’aveva definito il primo ministro Benjamin Netanyahu, travolto dalle polemiche del mondo intero. Ma la strage del 25 agosto scorso, nella quale morirono 22 persone, tra i quali 5 giornalisti, all’ospedale Nasser di Khan Yunis, è stata molte cose, tranne un errore.

Tre i colpi sparati dall’Idf su giornalisti e sanitari

Lo documenta il filmato della Cnn diffuso ieri che dimostra chiaramente, come il secondo attacco dell’IDF contro l’ospedale, arrivato ben nove minuti dopo il primo, è stato in realtà composto da due colpi distinti e consecutivi. Da subito si era parlato di attacchi che rientrano in una tattica chiamata “double tap”, in cui due colpi vengono lanciati in rapida successione, un metodo utilizzato dall’Idf. Ma in questo caso sembra essere stato in realtà un “triple tap”, che ha provocato il maggior numero di vittime, secondo quanto riportato. Difficile quindi pensare a un “tragico errore”. Più facile pensare a una chiara volontà di uccidere giornalisti e sanitari accorsi sul posto.

Il luogo usato per le dirette tv e i collegamenti online

Ed è sempre la Cnn che ricorda come il balcone dell’ospedale colpito fosse utilizzato spesso dai giornalisti per le riprese di Khan Yunis dall’alto, per le dirette giornalistiche e per inviare il materiale, visto che era uno dei pochi punti dove prendessero gli smartphone. Insomma, non un luogo qualsiasi.

Cnn smonta anche la presenza della telecamera di Hamas

Dopo aver negato di aver sparato, l’Idf è stata costretta ad ammettere, il giorno dopo, seppellita dalle polemiche, di esser stata l’autore del bombardamento. Per giustificare ciò che a molti è apparso come un crimine di guerra, l’esercito israeliano ha parlato di una telecamera di Hamas piazzata proprio sul balcone “per osservare l’attività delle truppe dell’Idf, al fine di dirigere attività terroristiche contro di loro”.

Ma anche questa versione è stata smentita dalle immagini della Cnn, che mostrano come non ci fosse alcuna telecamera su quel balcone. Solo sanitari corsi per salvare persone e giornalisti arrivati per raccontare il massacro quotidiano dei Palestinesi.