Stupri di Caivano, rito immediato per i 7 minori

Giudizio immediato per i sette minorenni coinvolti negli stupri di gruppo ai danni delle due cuginette di 10 e 12 anni di Caivano. Il gip del tribunale dei minorenni di Napoli, Umberto Lucarelli, ha accolto le richieste della procura e della pm Claudia De Luca, disponendo il giudizio immediato per i sette minori.

L’inchiesta è quella sullo stupro avvenuto ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni a Caivano, nel napoletano. Ai minori vengono contestati gli abusi in forma aggravata e, per alcuni di loro, anche in concorso con uno dei due maggiorenni coinvolti nell’episodio di violenza, per aver prodotto dei video pedopornografici degli abusi perpetrati.

Giudizio immediato ai 7 minori per gli stupri di Caivano

Due di questi ragazzi sono attualmente in comunità, mentre gli altri sono in carcere. L’udienza è stata fissata per il prossimo 28 marzo e ora i legali degli imputati avranno 15 giorni per chiedere che il giudizio si svolga con il rito abbreviato: questa istanza, comunque, deve passare il vaglio del giudice.

La decisione del gip arriva dopo gli incidenti probatori sulle due vittime che si sono svolti, in un ambiente protetto, il 19 e il 22 gennaio scorsi, circa un mese fa. L’episodio di violenza sessuale di gruppo risale al periodo tra giugno e luglio del 2023. Per i due maggiorenni la procura di Napoli aveva chiesto, lo scorso 14 febbraio, il giudizio immediato.