Sui carburanti è arrivata una nuova ondata di rincari: vola il prezzo della benzina e sale pure il gpl. A pesare le tensioni su Hormuz

Dopo la riduzione dello sconto sulle accise, entrata in vigore dal 2 maggio, e complice il perdurare dello stallo nello Stretto di Hormuz, i prezzi dei carburanti tornano a salire. Nel fine settimana gli operatori hanno ritoccato i listini di benzina e GPL in seguito alla riduzione dello sconto, che non ha riguardato il diesel, con rincari di 18,3 centesimi al litro per la verde e di 5 centesimi per il GPL.

Come rileva il Mimit, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service è salito a 1,899 euro al litro, rispetto a 1,756 euro registrati il 1° maggio, mentre quello del diesel self service resta stabile a 2,047 euro al litro.

Sui carburanti è arrivata una nuova ondata di rincari: vola il prezzo della benzina

Sulla rete nazionale, il prezzo medio della benzina in modalità servito arriva a 2,012 euro al litro, rispetto a 1,891 euro del 1° maggio. Per quanto riguarda il diesel, la media nazionale in modalità servito è di 2,191 euro al litro, in lieve diminuzione rispetto ai 2,194 euro del 1° maggio.

Per quanto riguarda i carburanti alternativi, sulla rete il GPL viene venduto tra 0,823 e 0,846 euro al litro, mentre il metano varia da 1,548 a 1,647 euro al kg.