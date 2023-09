Sulla benzina per il governo non ci sono più scuse: superati i 2 euro al litro

Il prezzo della benzina self ha superato i 2 euro al litro. Il governo non ha più scuse: o taglia le accise o si rimangia le promesse.

Il tempo delle scuse è finito. Ora il governo, sul prezzo della benzina, deve decidere se mantenere o meno le sue promesse. Quando, a inizio anno, era stato deciso di non prorogare il taglio delle accise sui carburanti, alcuni esponenti dell’esecutivo – soprattutto Matteo Salvini – avevano garantito che sarebbero nuovamente intervenuti in caso di necessità, ovvero di superamento dei 2 euro al litro. Bene, ora questa soglia è stata ufficialmente oltrepassata e per la maggioranza c’è poco da fare: o reintrodurre lo sconto sulle accise o rimangiarsi la promessa.

Per il momento di taglio delle accise non se ne parla, però, come comunicato anche in estate dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Si ipotizza solamente un bonus – forse da 80 euro – per le persone con redditi più bassi, probabilmente molto poche però. E intanto il prezzo di benzina e diesel continua a salire.

Benzina, il prezzo supera i 2 euro in 15 Regioni

L’ultima rilevazione quotidiana diffusa dal Mimit mostra che il prezzo della benzina in modalità self in autostrada ha raggiunto i 2,076 euro al litro, mentre per il diesel si è arrivati a quota 2,019. Ma il costo sale anche fuori dalle autostrade, sulla rete generale: a Bolzano si registrano i prezzi più alti, con la benzina a 2,031 euro al litro e il diesel a 1,974.

In totale la soglia psicologica dei 2 euro, sopra la quale Salvini aveva annunciato un intervento, è stata superata in 15 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta, oltre che le province di Trento e Bolzano. Si registrano diversi picchi (Basilicata, Calabria, Liguria, Sardegna e Valle d’Aosta) superiori ai 2,02 euro al litro.

Il costo medio dei carburanti

A testimoniare il continuo rialzo dei prezzi ci sono anche le elaborazioni di Quotidiano Energia, che mostrano come la media nazionale della benzina in modalità self superi la quota dei 2 euro al litro. Per il diesel, a 1,94 euro al litro, si raggiunge il prezzo più alto dell’anno. Per la benzina invece si arriva a 2,006 euro al litro in modalità self. Passando al servito, per la benzina il prezzo medio è 2,138 euro al litro e per il gasolio è 2,074.