TeleMeloni colpisce ancora: il Tg1 censura il fisico Pasini

TeleMeloni colpisce ancora. E, ancora, attraverso la sua punta di diamante, il Tg1. Stavolta vittima della foga censoria è stato il fisico del Cnr Antonello Pasini, tra i primi in Italia a occuparsi degli effetti devastanti dei cambiamenti climatici, che si è visto tagliare una sua dichiarazione proprio sul climate change da un servizio del Tg1 delle 13 di due giorni fa.

Le sette parole sparite nel servizio

“Ieri il ‘maltempo’ come prima notizia al Tg1 delle 13.30 – ha denunciato lo studioso in un post sui social – però… non ci crederete, ma la mia frase ‘La presenza persistente degli anticicloni africani, impronta digitale del cambiamento climatico nel Mediterraneo, ha caricato la nostra atmosfera di una grande quantità di energia’, ha subito un taglietto strategico ed è diventata ‘La presenza persistente degli anticicloni africani ha caricato la nostra atmosfera di una grande quantità di energia’”. Sette parole in meno che però cambiano completamente il senso della frase del fisico.

Pasini già “tagliato” dal Tg1 a inizio agosto

Non è la prima volta che le dichiarazioni di Pasini sul cambiamento climatico vengono tagliate da un servizio del Tg1 sul meteo. Lo stesso climatologo già il 19 agosto sui social scriveva: “Ieri sera al Tg1 avevo spiegato anche perché negli ultimi anni siamo sempre più in preda agli anticicloni africani, che in particolare surriscaldano suoli e mari. Ma quel pezzo è stato tagliato…”.

“Mi era già successo – conferma Pasini – ma certo l’episodio di oggi (ieri, ndr) è particolarmente grave. Non voglio aggiungere altro a quanto scritto su Facebook, a questo punto però – conclude con ironia – forse converrebbe loro intervistare qualcun altro…”.

Per il Tg1 di Chiocci un’altra perla… Intanto gli ascolti sprofondano

Un’ennesima “perla” per il telegiornale diretto da Marco Chiocci, che grazie alle continue gaffes e censure, vive un’emorragia di ascolti continua. Secondo gli ultimi rilevamenti Agcom, l’edizione delle 20 del Tg1 in un anno ha perso ben il 4,4% dei telespettatori (da 5,03 a 4,81 milioni), mentre delle 13 ha lasciato sul campo un pesante -7% (da 3,59 milioni a 3,33 milioni). Un crollo inspiegabile anche per gli scienziati come Pasini. Oppure no…?