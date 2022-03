Temptation Island 2022 ci sarà o è stato cancellato? Quando inizia, cast e casting in Italia del fortunato reality show Mediaset.

Temptation Island 2022: quando inizia, cast e casting in Italia

Temptation Island è stato trasmesso per la prima volta nel 2005, debuttando in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi.

Quasi dieci anni dopo la prima messa in onda, nel 2014, la conduzione del reality è passata a Filippo Bisciglia. Nonostante il cambio conduttore, il programma ha continuato a riscuotere un enorme successo di pubblico, registrando altissimi numeri in termini di ascolti.

L’incredibile share sempre ottenuto dallo show, tuttavia, non hanno garantito al format di salvarsi. A quanto si apprende, infatti, la nuova edizione del reality non è destinata a vedere la luce.

Ci sarà o è stato cancellato?

Nel 2022, Temptation Island non andrà in onda. Al suo posto, infatti, Mediaset ha annunciato la trasmissione di un nuovo format.

La decisione di cancellare lo show, incentrato si sei coppie non sposate chiuse in un villaggio per cinque settimane al fine di testare la fedeltà tra fidanzati, non dipende da questioni di share o da un’esigenza partita dalle reti del Biscione. Il reality, infatti, è stato eliminato a causa di problemi legati ai diritti televisivi del programma. Secondo quanto riferito, Mediaset non possiede i diritti dello show, prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia.

Per questo motivo, in sostituzione di Temptation Island, debutterà una nuova trasmissione che comincerà proprio nel mese di marzo. Si tratta, nello specifico, di Ultima Fermata, un reality che doveva essere affidato a Stefano De Martino e che avrebbe dovuto essere presentato già nel 2016 e, poi, ancora nel 2018.

Al momento, si dice che il reality non avrà un conduttore ma soltanto una voce narrante fuoricampo che, secondo quanto riportato da Nuovo TV, sarà quella dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis