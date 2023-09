Teo Mammucari contro Mediaset: “Ferma a 30 anni fa”. Le sue parole sull’addio a Le Iene

Teo Mammucari contro Mediaset: il conduttore ha spiegato pubblicamente per la prima volta i motivi che lo hanno spinto a lascare il programma de Le Iene. Parole dure e dirette che hanno colpito al cuore del Biscione.

Teo Mammucari contro Mediaset: “Ferma a 30 anni fa”

Teo Mammucari è tornato a parlare per la prima volta dopo l’addio alla Mediaset. Le parole del conduttore sono state pesanti e abbastanza dure. “Ho avuto il coraggio di lasciare Mediaset, Le Iene e Tu sì que vales. Quanti lo farebbero? Eppure qualcuno pensa che io sia stato mandato via. No, non posso lavorare dove non si fa niente di nuovo da 30 anni”.

Le frecciatine non sono finite, perché il conduttore ha aggiunto: “Se gente come Enrico Papi continua ad avere spazio anche senza risultati, io perché non vengo considerato? Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti ha detto: ‘Tra le novità c’è che Gerry Scotti farà…’. Ho pensato ‘che bello, chissà cosa farà di nuovo il mio amico Gerry’. ‘La Ruota della Fortuna?. Mi si è gelato il sangue. È uno scherzo?”.

Le sue parole sull’addio a Le Iene

Mammucari ha spiegato cosa lo ha spinto a lasciare improvvisamente il programma de Le Iene. “Mi hanno chiesto di fargli uno sconto rispetto ai soldi che dovevo prendere. ‘Ma come, non dobbiamo parlare del programma?'”. “Non è una questione di soldi, ma se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare perché“.

Infine, ritorna sulla mancanza di lungimiranza da parte della Mediaset, un particolare che lo ha spinto a dire basta. “Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene, ma non si chieda a un artista come me perché cambia”.