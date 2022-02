Teo Mammucari: età, moglie, figlia e programmi del nuovo conduttore de Le Iene

Chi è Teo Mammucari: una carriera da conduttore e in televisione in diversi programmi di punta ed importanti. Ritorna dopo qualche anno come conduttore de Le Iene su Italia 1.

Teo Mammucari: età

Teo Mammucari è nato a Roma il 12 agosto del 1964. Il nome completo è Teodoro Roberto Luis Mammucari. Ha iniziato come animatore turistico per poi proseguire come conduttore in programmi anche importante sia della Rai sia della Mediaset.

Il conduttore ha denunciato uno dei fratelli, Alfredo, per diffamazione. L’uomo avrebbe infatti l’abitudine di postare video su Youtube e, in uno di questi, si sarebbe lasciato sfuggire dichiarazioni poco carine nei confronti del fratello Teo

Teo Mammucari: moglie

La vita privata di Mammucari è sotto riserbo però si sa dell’importante relazione avuta con l’ex velina Thais Souza Wigger tra il 2006 e il 2009. Attualmente non si hanno notizie certe su una possibile nuova relazione seria del conduttore.

Teo Mammucari: figlia

Mammucari ha una figlia, Julia, nata nel 2008 dall’amore con Thais Souza Wiggers, l’ex velina con cui il conduttore è stato sentimentalmente legato dal 2006 al 2009.

Programmi del nuovo conduttore de Le Iene

I due conduttori principali del programma Le Iene nel 2022 sono Belén Rodriguez e Teo Mammucari. La carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 2000 grazie allo show satirico Libero, in onda su Rai 2 con la sua conduzione fino al 2004. Da lì si contano vari successi targati Mediaset come Cultura moderna, Veline, Velone, Tu sì que vales, Le Iene e Scherzi a Parte. L’ultima volta che è stato in tv è nel 2020 quando ha vinto Il cantante mascherato, lo show presentato da Milly Carlucci.