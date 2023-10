Terremoto, un’altra notte di paura a Napoli ma nessun danno

Notte di ansia e paura in tutta l’area dei Campi Flegrei, a Napoli, in seguito alla scossa di magnitudo 4.0, registrata alle 22.08 di ieri sera e seguita da alcune repliche, di cui una di magnitudo 2.2 alle 4.

Ieri sera molta gente è scesa in strada, ma la scossa di terremoto più forte non ha provocato vititme, feriti o danni rilevanti. Calcinacci sono caduti dalla torre ex Solfer di Pozzuoli, in provincia di Napoli, ma ad Agnano, quartiere di Napoli, nella zona Pisciarelli. La scossa è stata avvertita distintamente dai cittadini residenti a Pozzuoli, dove oggi le scuole sono chiuse, nei quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, e Pianura, fino ad arrivare a Licola e Quarto, sempre in provincia di Napoli.

Dopo la scossa di ieri con epicentro nei Campi Flegrei, sono stati 12 gli interventi riferito questa mattina dai vigili del fuoco. Si tratta, per lo più, di verifiche di stabilità su edifici nella zona di Pozzuoli. Sono state riscontrate piccole lesioni in alcuni degli stabili verificati.

Scuole chiuse a Pozzuoli

L’amministrazione comunale di Pozzuoli, in seguito alla forte scossa di terremoto registrata nella tarda serata di ieri ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nonché la sospensione dell’utilizzo delle relative palestre e la chiusura del Polo culturale Palazzo Toledo – Biblioteca comunale, in via precauzionale.

Sisma di magnitudo 3.2 anche in provincia di Catanzaro

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in anche provincia di Catanzaro. Il sisma è avvenuto alle 6:30 con una profondità di 24 chilometri e l’epicentro localizzato ad Amato. Gli altri comuni più vicini all’epicentro sono Pianopoli, Miglierina, Feroleto Antico e Marcellinara. La scossa è stata avvertita anche a Catanzaro e a Lamezia Terme.