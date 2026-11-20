The Traitors ha senso nella sua brevità che la tv generalista non potrebbe giustificare senza il parterre di opinionisti, giudici e parenti.

Quando Prime Video rilasciò la prima stagione italiana di The Traitors, format olandese del reality-game del momento, molti si chiesero perché uno show così articolato non avesse trovato posto nel palinsesto delle tv generaliste.

Gli appassionati della bolla social lo conoscono da anni, perché anni ci son voluti prima che la televisione italiana scommettesse su un’alternativa al Grande Fratello o all’Isola dei Famosi.

Ci ha provato l’anno scorso la Fascino di Maria De Filippi con un restyling inadeguato de La Talpa, che di The Traitors nei primi anni Duemila fu l’antesignano: passi la registrazione dello show, e di conseguenza una narrazione innaturale in fase di montaggio, ma la scelta di Diletta Leotta come conduttrice, col suo approccio da mannequin non abbastanza ammiccante alle atmosfere delatorie del gioco, quel comfort ostentato contro la povertà della messinscena e la frettolosità degli autori durante alcuni momenti televisivi che avrebbero meritato più approfondimento, hanno condannato sul nascere un ritorno atteso da tutti.

Condotto da Alessia Marcuzzi, una professionista iconica e con una gavetta importante alle spalle, che Mediaset ha accantonato troppo presto e che la Rai non ha saputo valorizzare, The Traitors, invece, è arrivato alla seconda stagione di un gioco di deduzione sociale e di strategia psicologica, dove un gruppo di concorrenti (i Traditori, di cui il pubblico conosce l’identità, e i Leali, ignari delle dinamiche) viene rinchiuso in un castello per accumulare montepremi affrontando inganni, alleanze e… omicidi.

Perfetto per un’esperienza meta-televisiva e avulso dalla tortura delle pause pubblicitarie fuori contesto, The Traitors ha senso nella sua brevità che la tv generalista non potrebbe giustificare senza il parterre di opinionisti, giudici e parenti.

Sfruttando la consapevolezza di un pubblico onniscente, il suo successo, più che sulle capacità deduttive, si basa sulla satira e sulle reazioni degli spettatori ai Leali che annaspano nello svelamento dell’identità dei Traditori, e di come questi ultimi tradiscano ogni fiducia con avidità amoralità e stupore, e spinge a fare community online pur di parlarne, perché The Traitors dà continuamente un motivo per ingegnarci in ciò che ci riesce meglio sui social: giudicare.

E mentre i concorrenti cercano di capire di chi fidarsi, lo spettatore da casa può tranquillamente convincersi di averlo capito prima.