Tiziana Rivale oggi: età, canzoni, vita privata, marito e figli della cantante che ha vinto Sanremo con il brano Sarà quel che sarà

Chi è Tiziana Rivale, la cantante ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata trasmessa martedì 15 novembre?

Tiziana Rivale oggi: età, canzoni e carriera

Tiziana Rivale, all’anagrafe Letizia Oliva, è nata a Gaeta il 13 agosto 1960, ha 62 anni ed è alta 182 centimetri. Sin da bambina, ha mostrato una forte passione e propensione per la musica, in particolare per il blues. A soli 11 anni, già ascoltava artisti come Pink Floyd, Genesis, Frank Sinatra o Ella Fitzgerald. Dopo aver conseguito il diploma di liceo classico, si è laureata in Giurisprudenza a pieni voti. Nel 1988, si è trasferita a Los Angeles, dove ha vissuto per alcuni anni.

Per quanto riguarda la sua carriera artistica, Rivale ha partecipato e vinto il Festival di Sanremo nel 1983 con la canzone Sarà quel che sarà. In qualità di vincitrice della kermesse musicale, l’artista avrebbe dovuto rappresentare l’Italia all’Eurosong Contest ma la casa discografica prefer mandare Riccardo Fogli con il brano Per Lucia.

Ha, poi, lavorato in Rai facendo parte di programmi come Ci Vediamo in Tv, Paolo Limiti Show e Domenica In, quando era condotto da Fabrizio Frizzi e Paolo Limiti.

Vita privata, marito e figli della cantante che ha vinto Sanremo con il brano Sarà quel che sarà

In relazione alla sua vita privata, Tiziana Rivale è particolarmente riservata. Non è noto, infatti, quali siano state le sue relazioni né si hanno notizie su eventuali flirt. Inoltre, non è dato sapere se abbia avuto dei figli.

Recentemente, l’artista è stata al centro di una bufera mediatica per aver pronunciato presunte frasi omofobe contro Tiziano Ferro. La donna, tuttavia, si è subito difesa, esclamando: “Viva la diversità”.

Nel 2019, è stata una delle concorrenti di Tale e Quale Show, il talent show targato Rai e condotto da Carlo Conti.