Top Dieci 2022: come funziona, anticipazioni ed ospiti del programma di Rai 1

Top Dieci 2022: la prima puntata che va in onda venerdì 24 giugno 2022 in prima serata su Rai 1 in realtà è la replica della puntata mandata in onda ad aprile 2021. Ecco da chi sono rappresentate le due squadre di vip che si sfidano.

Top Dieci 2022: come funziona

Top Dieci riparte in replica su Rai 1 da venerdì 24 giugno 2022. Andata in onda la prima puntata nell’aprile del 2021, si tratta di un game varietà in cui si sfidano squadre vip a caccia di classifiche.

Due squadre da 3 concorrenti si sfidano per scoprire classifiche di ogni genere, nel segno dell’attualità e della memoria: ‘hit parade’ musicali (impreziosite da video e dai protagonisti dei brani), classifiche del cinema e dello spettacolo, della moda e dei consumi degli ultimi 60 anni, ma anche sondaggi su gusti e abitudini, manie e piccoli difetti degli italiani.

Top Dieci 2022: anticipazioni

Le due squadre che saranno contro nella prima puntata in replica di venerdì 24 giugno 2022 su Rai 1 in prima serata, dovranno sfidarsi dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura, appunto, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani, in un viaggio attraverso gli anni, che arriva sino all’oggi. La squadra che al termine del programma avrà sommato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

Gli ospiti del programma di Rai 1

Le due squadre che si sfideranno sono così divise: Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi da una parte, e dall’altra Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci. Ospiti della puntata invece Rita Pavone e Giorgia.

