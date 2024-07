Traffico, parte l’esodo estivo: quali sono le giornate da bollino nero per le vacanze 2024

Sabato 3 e 10 agosto saranno le due giornate da bollino nero per il traffico: ecco il calendario dell'esodo estivo sulle strade italiane.

Due giornate da bollino nero per il traffico: sabato 3 e sabato 10 agosto saranno i giorni dell’esodo estivo sulle strade e le autostrade italiane. La polizia segnala che l’aumento del traffico riguarderà soprattutto i primi due fine settimana di agosto, con partenze previste già a partire dal giovedì pomeriggio e poi nel venerdì pomeriggio.

Le giornate peggiori sono quelle del 3 e del 10 agosto, con bollino nero. Traffico sostenuto anche nelle due domeniche. Per quanto riguarda la settimana di Ferragosto, si prevede l’inizio degli spostamenti per la giornata di mercoledì 14, con ancora più intensità nel pomeriggio e nella mattinata del 15. Stabile, invece, il traffico previsto per venerdì 16.

Restando sulla settimana di Ferragosto, si attende un traffico molto sostenuto nelle giornate di sabato 17 e domenica 18, con i primi rientri dalle vacanze. In particolare dovrebbe essere molto intenso sulle principali arterie stradali e autostradali in direzione dei maggiori centri urbani e nei passaggi di confine. Questi spostamenti intensi potrebbero continuare nella giornata di lunedì 19.

Come detto, le uniche due giornate contraddistinte dal bollino nero sono quelle del 3 e del 10 agosto. Il traffico resterà comunque intenso anche negli ultimi due fine settimana di agosto, dal venerdì alla domenica. Qualche spostamento è atteso anche per i lunedì, con ulteriori partenze e rientri dai luoghi di vacanza.

A settembre, invece, l’ultimo fine settimana ritenuto critico è quello tra venerdì 6 e domenica 8, soprattutto in caso di buone condizioni climatiche che potrebbero portare a protrarre il flusso vacanziero.