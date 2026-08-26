Tragedia a Islamabad dove un incendio divampato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) ha causato una strage, uccidendo quattordici neonati sui quindici presenti nel reparto. A darne notizia è il Times of India e altri media locali che riportano le dichiarazioni di funzionari del Pims secondo cui solo un neonato è stato tratto in salvo.

A causare questo terribile incidente sarebbe stata l’esplosione di un compressore di un condizionatore d’aria all’interno del reparto, probabilmente a seguito di un cortocircuito, secondo quanto riferito dai soccorritori. Gli stessi hanno fatto sapere di aver tratto in salvo almeno 19 persone dall’ospedale: dieci donne, sette bambini e due uomini.

Secondo la Bbc, le autorità pachistane hanno istituito una commissione d’inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto “entro 24 ore” e “accertare i fatti e determinare le cause dell’incendio”. Il premier pachistano Shehbaz Sharif ha ordinato un’indagine “immediata”, riferisce sempre l’emittente britannica.