Ancora una tragedia sul lavoro scuote l’Italia. Tre operai hanno perso la vita questa mattina a Napoli, nel quartiere Vomero, dopo il crollo di un ponteggio mobile su cui stavano lavorando. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:40 in via Domenico Fontana, nei pressi dell’incrocio con via San Giacomo dei Capri, in una zona residenziale al confine con l’Arenella.

Secondo una prima ricostruzione, i tre stavano eseguendo lavori di manutenzione su un edificio di sei piani quando, per cause ancora da accertare, si è verificato un guasto al montacarichi che ha fatto precipitare l’intera impalcatura. I tre operai sono morti sul colpo.

Tragedia sul lavoro a Napoli: tre operai morti dopo il crollo dell’impalcatura su cui lavoravano

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’area è stata messa in sicurezza.

Si tratta dell’ennesimo episodio che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nei cantieri e sulle condizioni in cui ogni giorno migliaia di lavoratori operano in Italia.