Trump gela l’Ue e svela il flop di Meloni come pontiere: “Dazi al 50% da giugno”

Un annuncio a sorpresa. Che testimonia il fallimento, almeno finora, delle trattative tra Stati Uniti e Ue. Sui dazi il presidente Usa, Donald Trump, vuole la guerra con l’Europa. Deludendo anche chi sperava nel ruolo di Giorgia Meloni come pontiere. Un fallimento su tutta la linea per lei e per tutta l’Ue.

Trump raccomanda infatti dazi al 50% sull’Ue a partire dal primo giugno. Nonostante ci sia tempo fino a luglio inoltrato dopo la pausa di 90 giorni della guerra commerciale. Trump su Truth afferma che è “molto difficile avere a che fare con l’Unione europea, formata con l’obiettivo di approfittarsi degli Stati Uniti sul commercio”.

Dazi, Trump gela l’Ue: tariffe al 50% da giugno, crollano le Borse

Trump ha parlato delle discussioni con l’Ue, sostenendo che “non stanno andando da nessuna parte”. Oggi è attesa una telefonata tra il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, e uno dei due capi negoziatori Usa, Jamieson Greer: il colloquio dovrebbe avvenire intorno alle 17.30 ora italiana. Nessun commento, per ora, dalla Commissione Ue.

Immediata la reazione, con un tonfo inevitabile, delle Borse europee dopo l’annuncio del presidente Usa. Milano è la peggiore, con un calo che ha superato il 3% per poi ripiegare intorno al 2,5%. Male anche Parigi e Francoforte, entrambe in calo di oltre il 2%. Va meglio a Londra, che dell’Ue non fa parte e che ha raggiunto un accordo sui dazi con gli Usa: la flessione è di poco più dell’1%.

Bonelli svela il flop di Meloni

Sui dazi la discussione non può che toccare anche l’Italia, tanto più dopo che la presidente del Consiglio si è intestata il ruolo di pontiere tra Ue e Usa. Come sottolinea il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, questo annuncio di Trump è anche un fallimento di Meloni: Dov’è finita la ‘pontiera’ Meloni che, con il viaggio da Trump, voleva mediare tra Usa e Ue per risolvere il nodo dei dazi? Il risultato: la promessa di regalare decine di miliardi di euro in soldi pubblici italiani a Trump per acquistare gas e armi. Ora lui rilancia con dazi al 50%. Un disastro targato Meloni!”.