Trump indagato per l’assalto a Capitol Hill: ha 4 giorni per costituirsi

L'ex presidente Usa, Donald Trump, è indagato per l'assalto a Capitol Hill: ha quattro giorni per costituirsi.

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è indagato per l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021. Lo stesso Trump ha annunciato di aver ricevuto una comunicazione dal procuratore Jack Smith, venendo a conoscenza di essere oggetto di indagine. Ora l’ex presidente Usa ha quattro giorni per costituirsi.

Trump si lamenta, annunciando di aver ricevuto la lettera, per il fatto che gli vengono “dati appena quattro giorni per presentarmi al grand jury, cosa che quasi sempre significa arresto e incriminazione”. Un altro guaio giudiziario, quindi, per il tycoon.

Trump indagato, attacca Biden

L’ex presidente Usa attacca il procuratore del dipartimento di Giustizia, Jack Smith. Ma anche lo stesso presidente Usa Joe Biden e il ministro della Giustizia, Merrick Garland. A suo giudizio da parte loro ci sarebbero strumentalizzazioni e interferenze politiche. Tanto da parlare di “una caccia alle streghe”: “Niente del genere è mai successo nel nostro Paese”, afferma Trump.