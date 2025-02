La politica contro i clandestini di Donald Trump fa un altro passo avanti. Il tycoon, come già successo con la Colombia, ha piegato El Salvador convincendolo

ad accettare di ospitare violenti criminali statunitensi e di ricevere deportati di qualsiasi nazionalità, in un accordo senza precedenti con l’amministrazione Usa di Trump che allarma critici e gruppi per i diritti.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ufficializzato l’accordo dopo il suo incontro con il presidente salvadoregno Nayib Bukele. “In un atto di straordinaria amicizia verso il nostro Paese… (El Salvador) ha accettato l’accordo migratorio più straordinario e senza precedenti al mondo”, ha detto Rubio ai giornalisti. Il paese continuerà ad accettare deportati salvadoregni entrati illegalmente negli Stati Uniti, ha detto.

Accetterà anche “per la deportazione qualsiasi immigrato illegale negli Stati Uniti che sia un criminale di qualsiasi nazionalità, che sia MS-13 o Tren de Aragua e lo ospiterà nelle sue prigioni”, ha detto, riferendosi a due note gang transnazionali con membri provenienti da El Salvador e Venezuela.

Inoltre, Bukele “ha proposto di accogliere nelle sue prigioni pericolosi criminali americani incarcerati nel nostro Paese, compresi cittadini americani e titolari di permesso di soggiorno”, ha affermato dopo un incontro a San Salvador con il capo dello Stato, noto per la sua fermezza.