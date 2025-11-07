Trump pronto a un regalo a Orban sul gas russo, poi apre all’incontro con Putin

Trump sta valutando di esentare l'Ungheria di Orban dalle sanzioni su gas e petrolio russo. E riapre all'ipotesi di un incontro con Putin.

Il fascino dei governi autoritari per Donald Trump è intramontabile. E anche di fronte a Viktor Orban il presidente Usa non poteva che esprimere il suo apprezzamento. Trump esalta il premier ungherese, sostenendo che “sull’immigrazione l’Europa ha fatto errori enormi, Orban non li ha fatti”.

Ma soprattutto il presidente degli Stati Uniti apre all’ipotesi di esentare l’Ungheria dalle sanzioni previste per chi acquista gas e petrolio russi. “L’Ungheria è un bel Paese, ma non ha il mare”, dice Trump rispondendo a una domanda sugli acquisti di gas russo.

Trump apre all’esenzione per l’Ungheria dalle sanzioni sul gas russo

Ma l’ipotesi delle esenzioni è concreta: “Stiamo esaminando la questione, per l’Ungheria è difficile avere gas e petrolio da altre parti, non hanno il vantaggio di avere lo sbocco al mare e ai porti”. D’altronde il presidente Usa non perde occasione per attaccare l’Ue, proprio sulla questione di gas e petrolio russi: “Se guardate a quello che succede in Europa, ci sono Paesi che non hanno il problema dell’Ungheria e comprano molto petrolio e gas dalla Russia”.

I due parlano anche della guerra in Ucraina. Budapest doveva essere la sede dell’incontro tra Trump e il presidente russo, Vladimir Putin, e sull’ipotesi di un faccia a faccia tra i due, Trump spiega che “c’è sempre una possibilità” che avvenga e nel caso vorrebbe che succeda proprio a Budapest. Sul conflitto ucraino, Orban sostiene invece che Kiev potrebbe vincerlo solo con un “miracolo”, sollecitato a una risposta sul tema dallo stesso presidente degli Stati Uniti.