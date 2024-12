Tutti i ponti e le festività del 2025: il calendario delle vacanze e i suggerimenti per sfruttare al meglio le ferie il prossimo anno

Il 2025 sarà l’anno dei ponti. Il calendario del prossimo anno sembra una manna dal cielo per chi spera in lunghe vacanze con pochi giorni di ferie o almeno in qualche weekend lungo. Tra ferie e festività, infatti, sono diverse le possibilità di incastrare al meglio qualche giornata extra di relax.

Particolare attenzione ad aprile: con una buona organizzazione si può approfittare della Pasqua molto vicina alla Festa della Liberazione. Cna Turismo e Commercio ha sottolineato che il prossimo anno ci saranno quattro ponti in più rispetto al 2024 e con soli sei giorni di ferie c’è addirittura la possibilità di avere ben 32 giorni di vacanza. Vediamo quali sono tutti i ponti del 2025.

Tutti i ponti del 2025: il calendario completo

Si parte ovviamente dall’inizio dell’anno. Capodanno sarà di mercoledì, il che vuol dire che bastano due giorni aggiuntivi per raggiungere il weekend e legarlo poi all’Epifania, ovvero lunedì 6 gennaio. In pratica con soli due giorni di ferie si può fare quasi una settimana di vacanza.

Se però è ormai tardi per organizzarsi per l’inizio dell’anno, la seconda possibilità arriva ad aprile. Con tre giorni di ferie, per chi è fortunato c’è la possibilità di farne dieci di vacanza. Pasqua sarà domenica 20 aprile, quindi almeno le scuole restano chiuse fino al 22. Poi il 25 aprile è già venerdì, per cui basta prendere mercoledì e giovedì per avere già più di una settimana: con tre giorni di ferie si arriva a nove di vacanza.

A questo si aggiunge il Primo maggio, di giovedì: basta un giorno di ferie per fare un weekend lungo di relax. Buone notizie anche per la Festa della Repubblica: il 2 giugno cadrà di lunedì, il che vuol dire un bel weekend lungo all’inizio della stagione estiva e balneare.

In estate c’è poi il Ferragosto, che cade di venerdì e permette di prolungare il riposo. Andando avanti Ognissanti è di sabato, unico giorno di vacanza sfortunato dell’anno, mentre l’Immacolata permette di fare un altro lungo fine settimana essendo l’8 dicembre di lunedì.

Natale e Santo Stefano nel 2025 saranno poi giovedì e venerdì, anche in questo caso permettendo un riposo prolungato. Il 31 dicembre sarà invece mercoledì e poi l’1 gennaio giovedì, anche in questo caso permettendo di prolungare le vacanze con pochi giorni di ferie.