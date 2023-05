Ucraina, in arrivo da Washington un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev

"Gli Stati Uniti continueranno a lavorare per garantire all'Ucraina tutti gli strumenti di cui ha necessità sul campo di battaglia".

In arrivo a Kiev un nuovo pacchetto di aiuti militari da Washington. Il Pentagono ha ufficializzato che destinerà a Zelensky altri 1,2 miliardi di dollari di forniture belliche, “per riaffermare il costante sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina”.

Il Pentagono destinerà all’Ucraina altri 1,2 miliardi di dollari per rafforzare le sue difese aeree e sostenere il fabbisogno di munizioni

L’obiettivo, affermano dalla Difesa americana, è “rafforzare le sue difese aeree e sostenere il suo fabbisogno di munizioni di artiglieria”. I fondi saranno forniti nell’ambito dell’Iniziativa di assistenza alla sicurezza in Ucraina (Usai).

A differenza delle armi, delle munizioni e degli equipaggiamenti americani che vengono inviati più frequentemente in Ucraina dalle scorte del Pentagono – e quindi possono essere consegnati rapidamente – questo denaro deve essere speso nei prossimi mesi o addirittura anni per garantire le future esigenze di sicurezza dell’Ucraina.

Del pacchetto fanno parte sistemi per la difesa aerea, ma anche munizioni, razzi e droni

Il nuovo stanziamento, ha reso noto il Dipartimento della Difesa Usa, servirà a finanziere i sistemi di difesa aerea Hawk, le munizioni e i droni per la difesa aerea. I fondi serviranno anche ad acquistare artiglieria, razzi, assistenza per immagini satellitari, nonché a garantire la manutenzione continua e i pezzi di ricambio per una varietà di sistemi.

Il nuovo pacchetto include, tra le altre cose, munizioni d’artiglieria da 155 millimetri, sistemi addizionali di difesa aerea, dispositivi per integrare radar e missili occidentali con i sistemi di difesa aerea in dotazione all’Ucraina, proiettili anti-drone, servizi commerciali per l’uso d’immagini satellitari.

“Gli Stati Uniti continueranno a lavorare per garantire all’Ucraina tutti gli strumenti di cui ha necessità sul campo di battaglia”

“Gli Stati Uniti – si legge nella nota del Pentagono – continueranno a lavorare con i loro alleati e partner per garantire all’Ucraina tutti gli strumenti di cui ha necessità sul campo di battaglia nel breve e nel più lungo termine”.

