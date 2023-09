Ucraina, Kiev conferma: il generale Sokolov è stato ucciso

Il comandante della Flotta russa nel Mar Nero, l'ammiraglio Viktor Sokolov, è stato ucciso in Crimea durante l'attacco di venerdì scorso.

Il comandante della Flotta russa nel Mar Nero, l’ammiraglio Viktor Sokolov, è stato ucciso in Crimea durante l’attacco al quartier generale della stessa Flotta di venerdì scorso. Lo hanno reso noto oggi le Forze ucraine per le operazioni speciali, come riporta Rbc-Ucraina.

Oltre all’ammiraglio, a Sebastopoli sono morti altri 34 ufficiali russi e 105 sono rimasti feriti

Durante l’attacco, compiuto con il lancio di diversi missili che hanno centro il palazzo che ospita il quartier generale della Flotta russa nel Mar Nero, sono rimasti uccisi 34 ufficiali della marina di Mosca, tra cui, per l’appunto Sokolov. Altri 105, riferiscono ancora le Forze ucraine, sono rimasti feriti.