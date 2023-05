Ucraina, nella notte massiccia ondata di attacchi su Kiev. Colpite anche altre città

Sirene anti missile sono suonate nella notte a Kiev, dove è entrata in azione la difesa aerea. Nel distretto di Holosiivskyi, a seguito di un attacco di droni, tre persone sarebbero rimaste ferite e una persona morta, secondo l’amministrazione militare della città. Altri droni sono stati distrutti a Zhytomyr, in Ucraina occidentale, a Nikopol e nella regione orientale di Dnepropetrovsk.

Nella notte l’attacco aereo più imponente condotto dalla Russia dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina

L’esercito ucraino, la scorsa notte, afferma di aver abbattuto 52 droni Shahed di fabbricazione iraniana nello spazio aereo del Paese, sui 54 lanciati dall’esercito Russo proprio alla vigilia del Kiev Day, quando la capitale celebra l’anniversario della sua fondazione di 1541 anni fa con concerti, fiere e mostre. I droni sono stati lanciati dalle regioni russe di Bryansk e Krasnodar. L’attacco, come riporta Rbc-Ucraina, è stato effettuato a più ondate per 5 ore. Secondo informazioni non definitive, un uomo di 40 anni è rimasto ucciso in un distretto di Kiev e una donna è stata ferita.

Gli attacchi sono durati ore. Esplosioni registrate ancora questa mattina anche a Zhytomy

Secondo l’amministrazione militare di Kief si tratta dell’attacco aereo più imponente condotto dalla Russia dall’inizio dell’invasione. Gli attacchi sono andati avanti l’intera notte, con le esplosioni avvertite non solo a Kiev ma anche in numerose altre città. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, i sistemi di difesa aerea sono rimasti attivi a lungo. Le esplosioni sono state registrate ancora questa mattina anche a Zhytomyr.

L’allarme aereo è scattato intorno all’una di notte ora locale (la mezzanotte in Italia), ed è stato attivato in gran parte delle regioni del Paese. Su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha invitato i cittadini a “rimanere nei rifugi. Non trascurate la vostra sicurezza. La notte sarà difficile”.

Attacchi anche nel distretto Pechersk

A seguito dell’attacco nel distretto di Holosiivskyi “detriti sono caduti sul territorio di una stazione di servizio. Inizialmente, tre persone sono rimaste ferite, secondo i dati preliminari, una persona è morta”. Nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio sul tetto di un edificio di 9 piani a causa della caduta di detriti di droni. Nella notte è stata bombardata anche Nikopol, nella regione orientale di Dnepropetrovsk. “Sei abitazioni e e due edifici sono stati distrutti. Il gasdotto e le linee elettriche sono stati danneggiati. Non ci sono stati morti o feriti: questa è la cosa principale”, ha scritto su Telegram il capo militare regionale, Sergey Lysak.