Un cessate il fuoco temporaneo, limitato alla sola Pasqua ortodossa, tra Russia e Ucraina: questa la proposta di Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky, che l’ha accettata di buon grado.

Del resto, il leader di Kiev prevede “mesi molto difficili” per l’Ucraina, sia sul piano politico sia su quello militare. Proprio grazie a questa breve tregua, spera di poter riallacciare i contatti diplomatici che, come noto, sono in stallo da mesi.

“Se la Russia sceglie la strada della de-escalation, credo che un incontro trilaterale (con anche gli Stati Uniti, ndr) avrà luogo”, ha scritto il leader ucraino su X. Lo stesso auspica che tutto ciò porti a “un reale avanzamento verso la pace”, tanto più che “in Russia c’è la possibilità di non tornare agli attacchi anche dopo la Pasqua”.

L’annuncio di Putin e Zelensky

Stando a quanto dichiarato da Zelensky, il tempo gioca a sfavore dell’Ucraina. Con l’avvicinarsi dell’estate, infatti, a Washington “ci si concentrerà sui processi interni, sulle elezioni” e, inevitabilmente, il supporto alla resistenza ucraina, già fortemente ridotto da Donald Trump, sarà pressoché bloccato.

L’accettazione della tregua da parte di Zelensky, che ad onor del vero l’aveva proposta già giorni fa, è stata accolta con favore dal Cremlino. Il portavoce Dmitry Peskov ha precisato che il cessate il fuoco è stato deciso unilateralmente dalla Russia, senza alcuna consultazione con gli Stati Uniti, e che, se la tregua verrà rispettata da Kiev, potrebbe rappresentare il viatico per la ripresa dei negoziati di pace.