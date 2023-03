Ucraina sotto attacco, missili russi su 10 regioni

Nella notte attacchi missilistici russi in tutta l’Ucraina. Le forze di Mosca hanno colpito le città di dieci regioni: Kiev, Kirovohrad, Dnipro, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr e Vinnytsia.

Lanciati 81 missili contro l’Ucraina. La scorsa notte le forze russe hanno colpito le città di dieci regioni

“È stata una notte difficile. Un massiccio attacco missilistico in tutto il paese. Attacchi a infrastrutture critiche ed edifici residenziali. Purtroppo ci sono feriti e morti. Le mie condoglianze alle famiglie” ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolineando che comunque “tutti i servizi funzionano, il sistema energetico è in fase di ripristino e sono state imposte restrizioni in tutte le regioni”.

Zelensky: “Il nemico ha lanciato 81 missili nel tentativo di intimidire nuovamente gli ucraini”

“Il nemico ha lanciato 81 missili nel tentativo di intimidire nuovamente gli ucraini, tornando alle sue miserabili tattiche – sottolinea il presidente ucraino -. Gli occupanti possono solo terrorizzare i civili. Questo è tutto ciò che possono fare. Ma non li aiuterà. Non eviteranno la responsabilità per tutto ciò che hanno fatto. Ringraziamo i guardiani dei nostri cieli e tutti coloro che aiutano a superare le conseguenze degli attacchi degli occupanti”.

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia a rischio per le ripetute interruzioni di corrente

Dopo gli attacchi della scorsa notte il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha messo in guardia oggi contro i rischi legati alle ripetute interruzioni di corrente nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. “Ogni volta è come sfidare la sorte, ma se permettiamo a questa situazione di estendersi, un giorno la nostra fortuna finirà” ha avvertito il capo dell’Aiea.

“L’impianto nucleare di Zaporizhzhia – ha dichiarato la commissaria europea all’Energia, Kadri Simson – è occupato dalle forze militari, in violazione della convenzione internazionale, con rischi enormi di incidenti nucleari. Gli esperti nucleari, i tecnici, gli ingegneri rischiano la vita ogni giorno e in questo istante stanno cercando di sostituire l’infrastruttura danneggiata. Qualsiasi sistema energetico si sarebbe ritrovato in ginocchio, ma l’Ucraina non ha ceduto, ha resistito all’invasione e l’Europa ha sostenuto l’Ucraina in ogni passo”.

