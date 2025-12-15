Ucraina, trattative in stallo: gli Usa non accettano compromessi e gelano Kiev

Passi avanti non ce ne sono stati. I negoziati di pace per l’Ucraina proseguono con molte difficoltà a Berlino e la posizione degli Stati Uniti e di Donald Trump nei confronti di Kiev è tutt’altro che morbida. I colloqui vengono considerati duri, anche perché la parte americana non sembra disposta ad accettare compromessi rispetto alla sua bozza di pace.

Secondo il Wall Street Journal, dopo il primo round di negoziati i passi avanti non ci sono stati per le posizioni degli Stati Uniti intransigenti. Oggi si proseguirà con un nuovo confronto tra le parti, ma intanto – come spiegano alcune fonti vicine al dossier – “i negoziati tra l’Ucraina e i suoi partner occidentali si sono trasformati in un tira e molla, anche senza la partecipazione della Russia al tavolo delle trattative”.

Ucraina, le trattative per la pace in stallo

Gli Stati Uniti continuano a spingere per una soluzione rapida, ma la posizione di Kiev e dell’Ue è ben diversa. Volodymyr Zelensky, insieme ai leader europei, ritiene ancora troppo grandi le differenze su alcuni punti, come il ritiro dal Donbass e la definizione chiara delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

I colloqui comunque proseguono e il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, sembra più ottimista di quanto non lo siano le fonti statunitensi. In un’intervista a Deutschlandfunk, Wadephul ritiene che se Kiev rinunciasse all’adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza si potrebbe fare un passo avanti, perché la Russia potrebbe accettare questo compromesso. Restano, però, diversi nodi da sciogliere anche sul nodo dell’Europa, a partire dalla questione degli asset russi di cui si discuterà proprio questa settimana.