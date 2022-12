Un caccia Eurofighter è precipitato vicino Trapani

Un caccia Eurofighter dell’Aeronautica militare italiana è precipita nel tardo pomeriggio di oggi tra Trapani e Marsala. In corso le ricerche del pilota.

Un caccia Eurofighter dell’Aeronautica militare, in volo addestrativo, è precipitato oggi tra Trapani e Marsale. Disperso il pilota

Il contatto con la torre di controllo si è interrotto mentre l’Eurofighter Typhoon, un caccia intercettore multiruolo, era in fase di avvicinamento all’aeroporto di Trapani Birgi, dove era di stanza.

Lo schianto, secondo quanto è stato riferito dalle autorità locali e dalla Difesa, è avvenuto nella zona di Locogrande, a pochi chilometri a Nord di Marsala: è in questa zona del litorale che si stanno concentrando le ricerche del pilota.

Aeronautica: “Rientrava da una missione addestrativa e per cause al momento non note, è precipitato al suolo”

“Nel tardo pomeriggio di oggi – ha riferito una nota dell’Aeronautica militare – un velivolo monoposto Eurofighter del 37° Stormo di Trapani, di rientro da una missione addestrativa, per cause al momento non note, è precipitato al suolo a circa 5 miglia a sud-est della base aerea di appartenenza. Un elicottero del 82 Centro SAR è immediatamente decollato dalla base di Trapani per localizzare la zona precisa dell’impatto e per la ricerca del pilota”.

“L’impatto è avvenuto a circa 5 miglia sud est della base aerea siciliana”

In serata l’Aeronautica ha confermato che le ricerche del pilota sono ancora in corso, sia da terra, sia con un elicottero HH139 del Centro Search and Rescue di Trapani. “Si sta lavorando – ha riferito l’Ami – per circoscrivere l’area dell’impatto del velivolo, avvenuto a circa 5 miglia sud est della base aerea siciliana. Sul posto, oltre a forze dell’ordine e vigili del fuoco, anche un team di specialisti dello Stormo”.