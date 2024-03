Un donna e i suoi tre figli sono morti questa notte a Bologna a causa di un incendio in un’abitazione

Un donna e i suoi tre figli, tutti sotto i sei anni, sono morti questa notte in via Bertocchi, a Bologna, a causa di un incendio, sviluppatosi in una casa a causa del corto circuito di una stufa elettrica. Sul posto il personale medico, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato.

A causa di un’incendio sviluppatosi da una stufa elettrica una mamma e i suoi tre figli piccoli sono morti la scorsa notte a Bologna

“L’incendio con buona probabilità è stato generato da un impianto elettrico dove era stato allacciato un apparecchio per riscaldare. Ne è nato un corto circuito e dalle prime verifiche fatte dai vigili del fuoco sembrerebbe del tutto accidentale. L’appartamento è sotto sequestro, il pm se lo riterrà opportuno e gli stessi vigili faranno ulteriori accertamenti” ha spiegato il vicequestore Pierluigi Pinto, dirigente del commissariato di Polizia Due Torri-San Francesco.

La segnalazione dell’incendio è arrivata ai vigili del fuoco di Bologna da un vicino del piano superiore. Mamma e figli dormivano, a quanto pare, nella stessa stanza e presumibilmente sono morti per le inalazioni del fumo. Il padre, che risulta separato dalla 32enne e non convivente, è giunto successivamente così come i nonni.

Il sindaco Lepore: “Terribile tragedia”

“Esprimo il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia – ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore -, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia. Attendiamo di conoscere, dagli accertamenti in corso, maggiori dettagli sulle cause dell’incendio e sull’identità delle persone coinvolte. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza”.