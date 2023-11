Un professore 2 non va in onda: Sinner stravolge i piani della Rai e non solo

Un professore 2 non va in onda e l'inizio della seconda stagione slitta. La Rai, infatti, ha cambiato i propri palinsesti.

Un professore 2 non van in onda giovedì 16 novembre 2023: l’inizio della seconda stagione slitta di una settimana con la Rai che è stata costretta a cambiare i propri palinsesti. Non solo perché anche la Mediaset ha cambiato.

Un professore 2 non va in onda

Un professore 2, la serie tv con Alessandro Gassmann, non va in onda giovedì 16 novembre come era previsto su Rai 1 in prima serata. La nuova stagione dovrebbe partire il 23 novembre come lo stesso attore ha confermato su X. Tuttavia, i primi episodi sono comunque già disponibili in streaming sull’app RaiPlay. L’attore ha dichiarato i motivi per cui è importante non perdersi i nuovi episodi: “Particolarmente in questo momento così drammatico che tutti quanti noi stiamo vivendo, con tutti i problemi che conosciamo, perché racconta storie edificanti. Sono storie con un cuore positivo e che utilizzano la commedia per arrivare. Io ritengo che la commedia, misurata, che racconta anche storie drammatiche, sia la forma cinematografica che assomiglia di più alla vita reale”.

Il nostro appuntamento è spostato di una settimana, l’attesa cresce, il divertimento e le emozioni sono solo rimandate. Ci si vede!!! #unprofessore2 @banijaystudios @RaiUno 📚🎥👍 pic.twitter.com/9jeNRU9dvj — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) November 16, 2023

Sinner stravolge i piani della Rai e non solo

A cambiare i piani della Rai è l’incontro di Jannik Sinner contro Holger Rune, in onda giovedì 16 novembre in prima serata su Rai 2. Questo per non disperdere gli ascolti visto che il match tra Sinner e Djokovic su Rai 2 ha fatto registrare 2 milioni e 543 mila telespettatori, per uno share del 14,6 %. Non solo la Rai, perché la gara di Sinner ha fatto slittare sia la puntata del Grande Fratello sia il nuovo programma di Gerry Scotti “Io Canto Generation“.