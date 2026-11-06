Università: al via la nona edizione de ‘La Costituzione aperta a tutti’, a Roma tre lectio magistralis di Ainis

Riprende il via da Roma il progetto “La Costituzione aperta a tutti” per la diffusione nelle scuole secondarie e nelle università italiane della conoscenza del diritto e della cultura costituzionale. La nona edizione vede sempre l’Università degli studi RomaTre nel ruolo di referente per i contenuti didattici, mentre Lefebvre Giuffrè è partner organizzativo ed editore dell’omonima pubblicazione. La diffusione dell’iniziativa è favorita anche dalla rinnovata collaborazione con l’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica che ospita sul suo portale ufficiale i contenuti di tutte le lezioni delle varie edizioni.

L’evento inaugurale ‘Rimuovere ostacoli – La Costituzione aperta a tutti’, dedicato all’articolo 3 della nostra Carta fondamentale, si è tenuto stamattina alla Sala del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza di RomaTre, con la lectio magistralis agli studenti di Michele Ainis, professore emerito di Diritto costituzionale nell’ateneo romano.

Antonio Delfino, direttore Relazioni esterne e istituzionali di Lefebvre Giuffrè, in sede di saluto ha dichiarato: “‘Rimuovere ostacoli’ non è soltanto un richiamo all’articolo 3 della nostra Costituzione. È un programma. È un impegno. E, soprattutto, è una responsabilità che riguarda ciascuno di noi. La Costituzione, infatti, non si limita ad affermare l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Chiede alla Repubblica qualcosa di più: di intervenire affinché le condizioni economiche e sociali non impediscano alle persone di essere realmente libere, realmente uguali, realmente partecipi della vita del Paese. È in quel ‘rimuovere’ che, forse, troviamo una delle parti più moderne e impegnative della nostra Carta. ‘La Costituzione aperta a tutti’ significa proprio farla uscire dai soli luoghi nei quali viene studiata e interpretata, per portarla dove la vita accade: nelle scuole, nelle università, nei territori, nelle comunità e anche nei luoghi nei quali la libertà è limitata e il bisogno di cittadinanza può essere ancora più forte. Per un sapere accessibile a tutti e condiviso”.

Marco Ruotolo, docente di Diritto costituzionale a RomaTre e referente scientifico dell’iniziativa, ha aggiunto: “La nuova edizione si è aperta con una lezione del professor Ainis dedicata al principio di eguaglianza sostanziale e al rapporto tra valorizzazione delle differenze, contrasto alle diseguaglianze e tutela dei diritti costituzionali. L’incontro ha dato avvio a un percorso che proseguirà in luoghi e comunità che accolgono persone in condizioni di fragilità o vulnerabilità, coinvolgendo realtà come Rondine, Libera e l’Istituto penale per i minorenni di Nisida, per approfondire il significato dei principi costituzionali e le sfide legate alla loro concreta attuazione”.

‘La Costituzione aperta a tutti’ è un laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla Cittadinanza attiva, con l’obiettivo di sviluppare una coscienza critica e una partecipazione consapevole degli studenti alla vita pubblica, in rapporto a diritti e doveri costituzionalmente garantiti. Il progetto è animato da incontri itineranti in cui relatori esperti nel mondo giuridico ed educativo conducono dibattiti sulla Costituzione per esplorare i legami tra conoscenza, cultura, libertà e società.