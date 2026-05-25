Usa-Iran: accordo vicino, anzi no. Pure Teheran ora frena: “Non è imminente”

Non si sblocca lo stallo nei negoziati tra Usa e Iran. Anche Teheran frena sostenendo che "non è imminente", ma le posizioni sono più vicine.

Si parla di progressi, soprattutto da Teheran, ma a prevalere è ancora lo stallo nei negoziati tra Usa e Iran. Se ai mercati basta qualche spiraglio di pace per festeggiare, con il crollo anche delle quotazioni di petrolio e gas, lo stesso non può dirsi per le parti in causa che continuano a parlare di accordo “non imminente”, come fa Teheran. Esmail Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano, pur frenando sull’intesa sostiene che si può affermare “che abbiamo raggiunto una conclusione su gran parte delle questioni in discussione”.

Si discute, quindi, su un’intesa che prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, con la riapertura dello Stretto di Hormuz e un piano per nuovi negoziati sul programma nucleare iraniano. Proprio su questo fronte è arrivata una nuova apertura da Teheran che si è detta disponibile a rimuovere l’uranio altamente arricchito purché venga consegnato alla Cina. Resterebbero poi da definire altre questioni spinose, come quelle relative alle sanzioni contro l’Iran e lo sblocco dei fondi di Teheran.

Negoziati Usa-Iran in stallo e Trump rilancia gli Accordi di Abramo

Anche il presidente Usa, Donald Trump, ha frenato sostenendo che “l’accordo sarà grandioso oppure non ci sarà e si tornerà a sparare”. Ma, soprattutto, il presidente lega la questione iraniana agli Accordi di Abramo, con la richiesta a tutti i Paesi arabi di aderire. L’obiettivo è che si uniscano subito Arabia Saudita e Qatar, ma secondo la Cnn per il momento non è arrivata alcuna risposta dai leader regionali. E, anzi, l’accoglienza dell’idea di Trump, avanzata sabato, sembra esser stata fredda. Nonostante questo, Trump tira dritto e arriva a ipotizzare che anche l’Iran possa entrare negli Accordi di Abramo nel caso in cui firmi un’intesa per la pace.