Usa, stop ai visti sanitari per i minori di Gaza: l’ultradestra segna un altro punto

Washington ha fermato l’unico corridoio verso sale operatorie, protesi e trapianti per i bambini di Gaza. Il Dipartimento di Stato ha sospeso l’emissione dei visti medico-umanitari, ufficialmente per una «revisione delle procedure». La stretta arriva dopo giorni di campagna online dell’ultradestra guidata da Laura Loomer, che ha agitato allarmi infondati su presunti «rischi jihadisti» legati agli arrivi. In poche ore propaganda e amministrazione hanno marciato insieme: gli influencer rivendicano la vittoria, l’apparato federale si chiude in una formula anodina. Nel mezzo ci sono minori con fratture esposte, ustioni, amputazioni traumatiche, candidati a innesti, riabilitazioni complesse, protesi su misura. Per loro il rinvio non è carta in più: è un intervento che salta e una disabilità che si cristallizza.

La sequenza dei fatti è nitida. Organizzazioni come Heal Palestine e il Palestine Children’s Relief Fund, insieme a équipe statunitensi, avevano attivato trasferimenti per casi gravi già valutati e documentati. Ogni pratica passava controlli multipli: vagli ai valichi, verifiche di sicurezza, appuntamenti consolari, certificazioni cliniche. Poi il blocco: pratiche congelate, voli cancellati, famiglie lasciate in attesa. I numeri sono piccoli, l’impatto enorme. Un sistema costruito in mesi per garantire poche decine di cure ad alta complessità è stato sospeso con un comunicato che non porta dati, solo prudenza.

Conseguenze cliniche, non burocrazia

Il tempo, in medicina, non è neutro. Una protesi montata in ritardo altera per sempre la postura di un bambino in crescita. Un innesto pelle-muscolo che salta apre la strada a infezioni e nuove amputazioni. Una frattura non trattata nel giusto tempo diventa dolore cronico. La sospensione dei visti non è un atto tecnico; è una terapia negata. Le Ong parlano di scelta «crudele». I medici ricordano che i programmi non sono reinsediamenti ma cicli di cura con rientro in Medio Oriente, e che i costi sono coperti da fondazioni, non dal contribuente americano. La catena di sicurezza era robusta: i pazienti sono tracciati, gli accompagnatori identificati, le strutture ospedaliere accreditate. Il presunto rischio evocato dalla rete non trova riscontro nei dossier.

La cornice politica

Sulla scena interna il partito del sospetto brinda. Esponenti repubblicani definiscono lo stop un successo politico. Loomer applaude e invoca ulteriori divieti, trasforma i corpi dei feriti in un totem identitario. È la solita regia: la narrativa social sposta l’agenda, l’istituzione si adegua, il linguaggio della sicurezza occupa lo spazio lasciato vuoto dai fatti. Mancano prove di minacce concrete; abbondano invece le testimonianze di équipe che attendevano i pazienti a Houston e a San Francisco. La sproporzione è il punto: poche decine di casi, una macchina di controlli multilivello, una decisione che colpisce l’obiettivo più facile da sacrificare, i minori feriti.

Il controluce internazionale aiuta a capire. In Europa proseguono programmi di accoglienza temporanea per interventi specialistici e protesici; anche l’Italia, a metà agosto, ha distribuito piccoli pazienti in più regioni con protocolli firmati e responsabilità chiare. La differenza è nel criterio: qui decide il bisogno clinico, lì la pressione digitale. Una democrazia solida misura le paure, non le amplifica. Quando la cautela diventa spettacolo e sostituisce la prova, la politica abdica alla sua funzione minima: proteggere i vulnerabili, a partire dai bambini. Non serve retorica per chiudere: bastano tre immagini. Un tutore vuoto appeso a un letto perché la protesi non è arrivata. Un volo che non decolla. Un foglio consolare che sposta la cura a data da destinarsi. Washington può chiamarla revisione; per chi aspetta è rinuncia alla cura.