Sono ore di apprensione a Valencia, in Spagna, dopo le devastanti alluvioni. Quando l’ondata di maltempo non si è ancora del tutto esaurita e mentre i soccorritori scavano nel fango per cercare superstiti, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Secondo le autorità spagnole sono 95 le vittime accertate ma ammettono che il dato è ancora provvisorio e destinato a crescere.

Un evento meteo di eccezionale potenza, figlio del cambiamento climatico, che ha scosso l’Europa intera con il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, che ospite della trasmissione mattutina su Bfmtv-Rmc ha rivelato che la Francia si è offerta di aiutare la Spagna inviando “250 vigili del fuoco francesi”. Il capo della diplomazia iberica ha spiegato che quest’ultimi “sono pronti a intervenire non appena la Spagna accetterà questa offerta”.