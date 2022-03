Valeria Fabrizi: biografia, marito, figlia, malattia, Ballando con le stelle

Valeria Fabrizi è una famosa attrice e donna dello spettacolo, figlia d’arte, Ancora oggi, nonostante l’età riesce a rimanere nel mondo televisivo partecipando a fiction e programmi.

Valeria Fabrizi: biografia

Valeria Fabrizi nasce a Verona il 20 ottobre del 1936. La sua vita è stata lo spettacolo e la recitazione. Nella sua filmografia ci sono circa cinquanta film. La sua carriera si divide tra teatro e cinema principalmente.

L’esordio in tv è nel 1964, in Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde e Storia di Rossella O’Hara della Biblioteca di Studio Uno. Nel 1976 posa senza veli per la rivista Playboy.

E’ conosciuta oggi soprattutto per il ruolo di Suor Costanza nella fiction RAI Che Dio Ci Aiuti, nella quale recita dal 2011.

Valeria Fabrizi: marito e figlia

2 aprile 1964 convola a nozze con il cantante e musicista Giovanni Giacobetti, noto in arte con il soprannome Tata. L’uomo è famoso per essere uno dei componenti del gruppo musicale attivo sin dagli anni Quaranta, il Quartetto Cetra. Dall’unione nasce una figlia, Giorgia Giacobetti, nel 1965. Il matrimonio dura fino al 1988, anno in cui Giovanni Giacobetti muore a causa di un infarto miocardico.

Valeria Fabrizi: malattia

Nel corso della sua vita, Valeria Fabrizi ha lottato contro il cancro. L’attrice ha raccontato di aver scoperto di essere affetta da un tumore ai reni dopo essersi sentita male sul set di “Che dio ci aiuti”: “Pensavo fosse una colica renale, ma le analisi hanno rivelato un tumore al rene che andava rimosso al più presto”. Valeria Fabrizi ha subito combattuto: “Ogni tanto un intruso entra nella tua vita. Ho dovuto affrontare questa malattia. Ho detto ‘Ti frego io’ e reagito con positività, sono andata avanti a lavorare”.

Ballando con le stelle

Nel 2021, l’attrice è nel cast del programma di danza Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Per la Fabrizi è stata anche l’opportunità di continuare nel mondo dello spettacolo.