Vanessa Gravina oggi: è figlia di Carla Gravina? Età, genitori, carriera, marito e figli dell’attrice

Chi è Vanessa Gravina, l’attrice ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 14 ottobre?

Vanessa Gravina oggi: è figlia di Carla Gravina? Età, genitori, carriera

Nata il 4 gennaio 1974 a Milano, Vanessa Gravina ha 48 anni ed è alta 168 centimetri. L’attrice, che ha debuttato nel mondo dello spettacolo quando era solo una neonata, non è figlia di Carla Gravina: nonostante le due donne abbiano lo stesso cognome, non sono imparentate tra loro. La madre di Vanessa, infatti, si chiama Maria Cristina Piccarolo.

La prima apparizione sul piccolo schermo risale a quando aveva sei mesi: venne scelta per essere la protagonista di una pubblicità per Carosello. Successivamente, ha preso parte a svariate campagne pubblicitarie e, a 7 anni, è stata tra i protagonisti della trasmissione radiofonica Torno Subito.

Nel 1985, ha debuttato sul grande schermo con Colpo di fulmine. Ha recitato, poi, in Maramao nel 1987, in 32 dicembrenel 1988, in Due fratelli sempre nel 1988 e nella miniserie televisiva Don Tonino. È anche apparsa in La Piovra 4 e La Piovra 5. Tra gli altri progetti ai quali ha lavorato possono essere citati Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo (1993), Come quando fuori piove (1998), Incantesimo (2001), Centovetrine (2003-2004), L’uomo privato e Principessa part time (2007), Butta la luna (2008), Madre Aiutami (2014), Il bello delle donne… alcuni anni dopo (2017) e Il Paradiso delle Signore (2018).

Vita privata, marito e figli dell’attrice

Per quanto riguarda la sua vita privata, Vanessa Gravina è sposata con il manager e vicedirettore dell’Ente Previdenziale Enpam, Domenico Pimpinella, dal 2015. Le nozze sono state celebrate in una chiesa sconsacrata di Roma in presenza di 50 invitati. In passato, l’attrice è stata legata anche al collega Edoardo Siravo per dieci anni. La donna non ha figli.