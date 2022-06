Vasco Rossi a Napoli, 7 giugno 2022: scaletta delle canzoni ed orari del concerto

Vasco Rossi a Napoli il 7 giugno 2022: la rock star continua il tour in giro per l’Italia ed eccolo arrivare allo stadio Diego Armando Maradona. Il cantante ha dichiarato di essere in “stato di grazia”.

Vasco Rossi a Napoli, 7 giugno 2022: scaletta delle canzoni

Vasco Rossi continua il suo tour 2022 in Italia. Il 7 giugno è a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo Trento e poi Milano, Imola e Firenze, la rock star è arrivata in Campania con tanto entusiasmo. “Sono in stato di grazia – ha detto Vasco – ho un diluvio di emozioni indescrivibile. Sembra tutto diverso, eppure è finalmente tornato tutto come prima. Finalmente abbiamo ricominciato a vivere. Questo enorme affetto che mi arriva ancora oggi, dopo 40 anni, mi lascia stupefatto. E si vede che ho seminato bene…Io li amo e loro riescono a superarmi”.

Ecco di seguito la scaletta delle sue canzoni nel concerto di questa sera:

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara

Gli orari del concerto

I biglietti già da tempo sono andati sold out e Vasco Rossi è pronto ad esibirsi dinanzi a cinquantamila persone. Il concerto inizierà alle 21.20. I biglietti sono nominativi, quindi acquistando un biglietto altrui ci sarebbe stata la necessità di un cambio nome questo “entro e non oltre 15 giorni prima dello svolgimento di ogni singolo concerto”. Gli organizzatori sottolineano che in caso di cambio nome è ancora possibile: “Se non sei riuscito ad effettuare il tuo cambio, recati direttamente all’ingresso e riceverai assistenza dal personale dedicato”.

