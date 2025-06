Sarebbe divertente leggere un bel riassunto di tutte le balle raccontate dal governo ucraino in 3 anni di guerra. Una lista troppo lunga?

Danilo Bonora

via email

Gentile lettore, in effetti ne uscirebbe un tomo alto quanto l’elenco del telefono di Tokyo. Però tra vecchie e nuove balle questa pagina si è spesso esercitata sul tema. Comunque, se cerca un bignami, giusto per superare l’esame di 5° elementare, comincerei dai russi che si autobombardano nella centrale atomica di Zaporizha e attaccano un ospedale pieno di partorienti (in realtà evacuato dagli ucraini per piazzarvi cannoni); la camera di tortura dove si cavano denti ai prigionieri (ma era lo studio di un dentista); lo stupro come arma di genocidio (copyright la Befana); la contadina che uccide 8 soldati russi con una torta avvelenata (© Fratelli Grimm); 200mila soldati russi morti di freddo (© Kiev-Londra) e tante altre stupidence create dall’intelligence ucro-anglosassone. C’è anche il filone morti-e-malati-immaginari: 8 generali russi uccisi in 3 giorni, poi resuscitati come Lazzaro; il generale Surovikin fucilato dai russi stessi ma risorto dopo poche settimane durante una visita ufficiale ad Algeri; Putin malato che beve sangue di cervo (un best-seller); il bielorusso Lukashenko in coma (ma scoppiava di salute) e il ceceno Kadyrov morto. Costui pubblicò un video in cui passeggiava fischiettando per irridere i giornali occidentali, ma siccome ai nostri non la si fa, Open scrisse “Kadyrov prova a smentire” (sic!). Terribili questi putiniani, mentono pure da morti. Kim Jong-un, dato per defunto 20 volte, ora sta morendo per la 21°: dal ridere.