Venerdì inizia la tregua. Secondo Hamas le vittime palestinesi sono quasi 15mila

La tregua tra Hamas e Israele per il rilascio di ostaggi e prigionieri inizierà venerdì alle 7 locali. Durerà quattro giorni.

Il governo di Hamas a Gaza, a poche ore dall’inizio della tregua per il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri, ha annunciato oggi che il bilancio delle vittime nel territorio palestinese, in seguito agli attacchi nella Striscia, ha raggiunto quota 14.854 da quando è iniziata la guerra il 7 ottobre tra le forze israeliane e i militanti di Hamas.

Il governo di Hamas ha affermato che tra le vittime ci sono 6.150 minorenni e 4.000 donne, mentre altre 36.000 persone sono ferite. Il ministero della Sanità di Hamas aveva precedentemente affermato di non essere più in grado di fornire cifre esatte poiché gli intensi combattimenti hanno impedito il recupero dei corpi.

La tregua tra Hamas e Israele per il rilascio di ostaggi e prigionieri inizierà venerdì alle 7 locali. Durerà quattro giorni

Il braccio armato di Hamas, le brigate Ezzedine al-Qassam, hanno confermato che la tregua a Gaza mediata dal Qatar “inizierà venerdì mattina alle 7” locali, le 6 in Italia. “Durerà quattro giorni a partire da venerdì mattina e comprende un arresto completo delle attività militari”, afferma Hamas. Durante questo periodo, precisa la nota di Hamas, “50 prigionieri sionisti (ostaggi, ndr) donne e bambini sotto i 19 anni saranno rilasciati” in cambio, per ciascuno di loro, del rilascio di “tre prigionieri palestinesi, donne e bambini”.

50 gli ostaggi israeliani che verranno gradualmente liberati

I medi hanno riferito che saranno 13 gli ostaggi israeliani liberati domani a partire dalle 16 (ora locale). Questa è la prima tranche dei 50 annunciati. Il capo dell’ufficio stampa del governo egiziano, Diaa Rashwan, ha confermato di aver ricevuto gli elenchi dei detenuti e dei prigionieri palestinesi e israeliani, il cui rilascio è previsto nel pomeriggio. Una fonte ufficiale ha poi precisato alla tv statale Al-Qahera che domani saranno liberati 13 ostaggi contro 39 prigionieri palestinesi. “L’Egitto invita entrambe le parti ad impegnarsi ad attuare l’accordo di tregua secondo quanto previsto e concordato”.