Veronica Peparini e Andreas: fidanzato, figlie ed ex marito

Chi è Veronica Peparini, la coreografa che sarà presente al Serale di Amici 2022 nel ruolo di insegnante di ballo.

Veronica Peparini: biografia, età e carriera

Veronica Peparini è nata a Roma il 25 febbraio 1971 e ha 51 anni. Da bambina, all’età di 11 anni, ha cominciato a studiare danza insieme al fratello Giuliano presso la scuola di Renato Greco.

In qualità di ballerina, ha avuto la possibilità di partecipare molti show organizzati in contesto nazionale e internazionale. Nel corso della sua carriera, inoltre, ha avuto modo di collaborare con artisti come Luciano Pavarotti, Robbie Williams, Renato Zero, Giorgia, Kylie Minogue, Claudio Baglioni, Geri Halliwell e Ricky Martin.

All’età di 34 anni, poi, la Peparini ha iniziato anche a lavorare presso la scuola di ballo istituita e gestita da Kledi Kadiu.

A partire dal 2013, l’ex ballerina e coreografa ha cominciato a far parte del talent show Mediaset Amici, condotto da Maria De Filippi. Nel programma, riveste da quasi dieci anni il ruolo di insegnante di ballo e coreografa.

Nel 2022, dopo aver accompagnato gli allievi durante l’intero percorso scolastico, la coreografa sarà presente al Seraleche andrà in onda a partire da sabato 19 marzo.

Fidanzato Andreas, figlie ed ex marito dell’insegnante di ballo di Amici

Per quanto riguarda la sua vita privata, Veronica Peparini è sorella del coreografo Giuliano Peparini. È stata, poi sposata con Fabrizio Prolli. Con l’uomo, ha avuto due figli: un maschio e una femmina. Il matrimonio, tuttavia, è poi naufragato e la coppia ha deciso di lasciarsi.

Dal 2018, la Peparini è legata sentimentalmente al ballerino ed ex allievo di Amici, Andreas Muller. A proposito della sua relazione con il giovane talento, la coreografa ha raccontato: “All’inizio ero innamorata di lui come allievo, ma che era anche un bel ragazzo l’ho visto subito – e ha aggiunto –. Poi, l’amore è arrivato”.